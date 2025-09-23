الزمالك يحدد أول الراحلين عن الفريق في يناير 2026.. من هو؟

يبدو أنه تم تحديد أول الراحلين عن الزمالك خلال الميركاتو الشتوي المقبل والمقرر انطلاقه في يناير 2026، حيث يتم التسويق حاليا لبيع مهاجم الفريق سيف الدين الجزيري.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة الزمالك قد سبق وجدد تعاقد المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، الموسم الماضي، لمدة موسمين إضافيين ينتهيان عام 2026.

ورغم تجديد تعاقد الجزيري، إلا أن المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للزمالك، لا يعتمد عليه بشكل أساسي ولا يشركه في مباريات الفريق، خاصة في ظل الاعتماد على الصفقات الجديدة.

صفقات الزمالك الجديدة

تعاقد نادي الزمالك مع 10 صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ضمت قائمة الصفقات كلاً من، الحارس المهدي سليمان في صفقة انتقال حر لتدعيم مركز حراسة المرمى، والمدافع محمد إسماعيل قادماً من نادي زد لمدة 5 مواسم.

هذا بالإضافة إلى أحمد ربيع من البنك الأهلى وأحمد شريف وعمرو ناصر من فاركو، الذين وقعوا جميعاً على عقود لمدة خمس سنوات.

كما عزز الزمالك صفوفه بالتعاقد مع المهاجم الأنجولي شيكو بانزا، بالإضافة إلى المغربي عبد الحميد معالي والمهاجم الفلسطيني عدي الدباغ وأخيرا الجناح خوان ألفينا بيزيرا.

لماذا استبعد فيريرا سيف الجزيري؟

رغم تقديم الجزيري اعتذارًا للجهاز الفني عن الأزمة التي نشبت في أحد التدريبات مؤخرًا، فإن علاقته مع المدرب لم تتحسن بالصورة الكافية، ما جعل فرص عودته للمشاركة تكاد تكون معدومة.

وواصل فيريرا الاعتماد على الفلسطيني عدي دباغ وناصر منسي في خط الهجوم، مفضلاً استبعاد الجزيري بشكل متكرر من قائمة المباريات، حيث لم يظهر الجزيري مع الزمالك هذا الموسم سوى لمدة 15 دقيقة فقط عبر سبع جولات في الدوري الممتاز.

رحيل الجزيري عن الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن قرار الزمالك برحيل أحد نجومه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، موضحا أن هناك خبرًا مؤكدًا باتخاذ نادي الزمالك، قرارًا برحيل سيف الدين الجزيري عن صفوف الفريق، في شهر يناير المقبل.

وأكد شوبير عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، أن الزمالك يبحث عن فرصة لتسويق سيف الجزيري، في فترة الانتقالات المقبلة.

يأتي هذا رغم الصلح الذي حدث بين الجزيري ومدربه الحالي في الزمالك، يانيك فيريرا، إلا أن القرار هو تسويق اللاعب لرحيله، حيث منح المدرب البلجيكي، الضوء الأخضر لإدارة النادي لبحث تسويقه، مؤكدًا أنه لا يحتاج إلى خدماته في الفترة المقبلة، في ظل اعتماده على مجموعة المهاجمين الحاليين.

عرض ليبي لضم الجزيري

يمتلك سيف الدين الجزيري أكثر من عرض خارجي، أبرزها من الدوري الليبي، لكنه لم يحسم موقفه بعد. اللاعب لا يخفي استياءه من الاستبعاد المستمر، وقد يلجأ خلال الأيام المقبلة لوكلائه من أجل ترتيب جلسة مع إدارة الزمالك لبحث مصيره بشكل نهائي.