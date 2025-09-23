الفيس بوك فضحه.. القبض على موظف تلاعب فى لوحات سيارته

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة ملاكى بتثبيت لوحة معدنية مصطنعة "تخالف اللوحات المؤمنة التى يتم صرفها من المرور" فضلاً عن تثبيته لزجاج معتم حاجب للرؤية "فاميه" حال سيره بأحد الشوارع.

تم تحديد وضبط السيارة المشار إليها "سارية التراخيص" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (موظف بإحدى الشركات - مقيم بمحافظة القليوبية) .

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامه بوضع اللوحات المعدنية المؤمنة عقب تداول المنشور بمواقع التواصل الإجتماعى خشية إتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.