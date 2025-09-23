قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عُرف بعلمه واعتداله .. العالم الإسلامي يودع الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ
وزير التعليم يفتتح مدرسة بالشرقية ويحث التلاميذ على الحضور والاجتهاد
عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية
وزير المالية يبحث مع رجال الأعمال الألمان تعزيز التعاون الاقتصادي وخفض تكاليف التجارة
وصول عناصر من القوات البحرية إلى تركيا للمشاركة فى تدريب بحر الصداقة 2025
قفزة في التبادل التجاري بين مصر ورواندا.. وشراكات استثمارية واعدة تدعم التعاون الإفريقي
فخري الفقي في حواره لـ« صدى البلد»: مصر تستهدف معدل نمو 7% بحلول 2030.. القطاع الخاص يقود الاستثمارات.. استقرار الدولار رهين بالبرنامج الاقتصادي.. ورأس المال البشري مفتاح النمو المستدام للدولة
أذكار الصباح حصن المسلم.. رددها واحفظ نفسك من شياطين الإنس والجن
استونيا تستعد لنشر مقاتلات بريطانية على أراضيها تحمل أسلحة نووية
رسالة مصر إلى المجتمع الدولي: إما سلام عادل ودائم أو بقاء الشرق الأوسط أسير الصراعات| ماذا قال رئيس الوزراء؟
الصحة بغزة: أزمة نقص الوقود بالمستشفيات تدخل مرحلة في غاية الخطورة
آخر فرصة لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتسجيل رغباتهم بالجامعات التكنولوجية.. اليوم
حوادث

الفيس بوك فضحه.. القبض على موظف تلاعب فى لوحات سيارته

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة ملاكى بتثبيت لوحة معدنية مصطنعة "تخالف اللوحات المؤمنة التى يتم صرفها من المرور" فضلاً عن تثبيته لزجاج معتم حاجب للرؤية "فاميه" حال سيره بأحد الشوارع.

تم تحديد وضبط السيارة المشار إليها "سارية التراخيص" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (موظف بإحدى الشركات - مقيم بمحافظة القليوبية) .

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامه بوضع اللوحات المعدنية المؤمنة عقب تداول المنشور بمواقع التواصل الإجتماعى خشية إتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

موظف لوحات سيارته تلاعب

دونالد ترامب- الرئيس الأمريكي

من بينها مصر.. ترامب يعرض مقترحا لإنهاء حرب غزة على قادة العرب

صلاح

محمد صلاح يحصل على المركز الرابع في سباق الكرة الذهبية

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية

وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

عثمان ديمبلي

ديمبلي يتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2025

رئيس الوزراء

عين على نيويورك.. جهود مصرية لحل الدولتين وسط ابتهاج بالاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين| صور

محمد صلاح

رغم خسارته الكرة الذهبية .. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر

نيمار

ثروة نيمار.. أرقام فلكية تضعه بين أغنى لاعبي العالم

الكرة الذهبية

صاحب الكرة الذهبية مهدد بالغياب عن الحفل في سابقة تاريخية.. ما السبب؟

تعادل مثير .. ألكمار يوقف انطلاقة فينورد المثالية في الدوري الهولندي

تعادل مثير .. ألكمار يوقف انطلاقة فينورد المثالية في الدوري الهولندي

وزير التعليم يفتتح مدرسة "فوزي الدهشوري" في أنشاص الرمل بالشرقية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

تفسير حلم النمر الأبيض.. 5 تأويلات مختلفة عدو أم حبيب؟

تفسير حلم النمر الأبيض
تفسير حلم النمر الأبيض
تفسير حلم النمر الأبيض

بعد الانفصال بسبب شقيقته.. شاهد صور مسلم و طليقته

بعد الانفصال بسبب شقيقته.. صور مسلم و طليقته
بعد الانفصال بسبب شقيقته.. صور مسلم و طليقته
بعد الانفصال بسبب شقيقته.. صور مسلم و طليقته

الدهون الصحية.. ما هي وأين نجدها؟

الدهون الصحية: ما هي وأين نجدها؟
الدهون الصحية: ما هي وأين نجدها؟
الدهون الصحية: ما هي وأين نجدها؟

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

