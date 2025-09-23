قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط يُرحب باعتراف كبرى الدول بالدولة الفلسطينية
9 خبراء من جنوب إفريقيا يطلعون على أحدث تقنيات دار الطباعة ومركز النقد بمصر
المطربة بوسي تغادر النيابة بعد تقديم معارضة على الأحكام الصادرة بحقها
رئيس وزراء إسبانيا يدعو إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة
بالشروط والمستندات.. كيفية التقديم على شقق بديلة الإيجار القديم
سؤال برلماني للحكومة بشأن انتشار لعبة روبلوكس ومخاطرها على الأطفال في مصر
إيران: اليورانيوم المخصب لا يمكن الوصول إليه
بعد مشهد النزوح المؤثر.. مصر تنقذ الطفل الغزّي جدوع وأخاه
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: مصر تمنح الأمل لأطفال وأمهات غزة
هيئة الاستثمار تدعو المؤسسات والشركات الألمانية لتوطين تكنولوجيا صناعة الآلات بمصر
دعاء أول أيام شهر ربيع الآخر للرزق.. ردده يرزقك من حيث لا تحتسب
خالد طلعت تعليقًا على تجاهل بيراميدز: "استقيموا يرحمكم الله"
نائب وزير الإسكان: تنفيذ نحو 2 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الأخيرة بخلاف مشروعات القطاع الخاص

ولاء عبد الكريم

أكد عبد الخالق ابراهيم ، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة المصرية نفذت خلال السنوات الأخيرة ما يقرب من 2 مليون وحدة سكنية أو أكثر، بخلاف ما نفذه القطاع الخاص، وذلك في إطار مسؤوليتها الاجتماعية لتوفير سكن ملائم وتحقيق التوازن مع الزيادة السكانية المتسارعة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي التحضيري لمعرض سيتي سكيب اليوم الثلاثاء ، حيث أوضح عبد الخالق أن قطاع التشييد والبناء يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالبعد البيئي، لافتًا إلى أن المباني على مستوى العالم تستهلك نحو 40% من الطاقة وتساهم بحوالي 35% من الانبعاثات الكربونية.

وشدد على أن التوسع الكبير في تنفيذ الوحدات السكنية في مصر يتطلب مراعاة الظروف البيئية من خلال سياسات واضحة لترشيد استهلاك المياه والطاقة وتقليل الانبعاثات.

وأشار نائب الوزير إلى أن الدولة أطلقت مؤخرًا استراتيجية للعمران الأخضر والبناء المستدام، يجري تنفيذها عبر حزمة من المتطلبات والحوافز، من بينها حوافز موجهة للقطاع الخاص، حيث أعدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مسودة متكاملة لهذه الحوافز تمهيدًا لتفعيلها قريبًا.

وأضاف أن المستهدف بحلول عام 2030 أن تكون 20% من الوحدات السكنية المنتجة في مصر مطابقة لمعايير البناء الأخضر والعمران المستدام، وهو هدف قابل للتحقيق نظرًا لتعدد درجات متطلبات البناء الأخضر من الفضي إلى البلاتينيوم، ما يتيح مرونة كبيرة للمطورين العقاريين والمستثمرين.

وأكد عبد الخالق أن التوسع في البناء الأخضر لا يحقق فقط البعد البيئي، بل يحمل عوائد اقتصادية مهمة للمستثمرين من خلال خفض تكاليف التشغيل والصيانة وتعزيز القيمة المضافة للمشروعات.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن ما تقوم به الدولة من مشروعات عمرانية كبرى ينطلق من رؤية استراتيجية لرفع جودة الحياة وتحقيق مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة، مشددًا على أن التحدي الأكبر هو الاستمرار على هذا النهج خلال السنوات المقبلة بما يعكس هدف الدولة في بناء وطن لحياة كريمة.

بالصور

كارولين عزمى تثير الجدل خلال تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية

كارولين عزمى
كارولين عزمى
كارولين عزمى

القصة كاملة مع شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال

القصة كاملة بينه و بين شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال
القصة كاملة بينه و بين شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال
القصة كاملة بينه و بين شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال

هل الصيام المتقطع مناسب للجميع؟ إيجابيات وسلبيات

هل الصيام المتقطع مناسب للجميع؟ إيجابيات وسلبيات
هل الصيام المتقطع مناسب للجميع؟ إيجابيات وسلبيات
هل الصيام المتقطع مناسب للجميع؟ إيجابيات وسلبيات

وزير التعليم يفتتح مدرسة "فوزي الدهشوري" في أنشاص الرمل بالشرقية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

