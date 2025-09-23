القبض على المتهمين بالنصب على خليجي بحجة تأسيس شركة سيارات بالشيخ زايد

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من جهودها لكشف ملابسات اتهام خليجي عدد من الأشخاص بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مليون جنيه بالإضافة إلى إيصالات أمانة وقع عليها، بزعم تأسيس شركة لاستيراد السيارات من السعودية وبيعها في مصر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من مواطن خليجي يفيد تعرضه للنصب والاستيلاء على مبلغ مليون جنيه منه بمدينة الشيخ زايد، تم تشكيل فريق بحث توصلت تحرياته إلى هوية المتهمين وباستئذان النيابة العامة تمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض على المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.