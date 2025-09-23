قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أزمة مالية تضرب الزمالك.. وصرف مستحقات اللاعبين في مهب الريح
اقتصادية قناة السويس تضيف إنجازًا عالميًا في مجال تداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد
فيفا يصف محمد صلاح كأسطورة خالدة في البريميرليج رغم خسارته للكرة الذهبية 2025
مدير مدرسة بالقليوبية يتحرش بطالبة في غرف الصلاة.. ما القصة؟
الأهلي أمام اختبار صعب قبل القمة.. تعرف على موقف المارد الأحمر وأبرز الغيابات
ثروات غامضة في أعماق البحار.. مشروع عالمي يكشف أسرار المحيطات
بصاروخ آر بي جي.. مصرع أول جندي إسرائيلي خلال عملية عربات جدعون 2
حظر التجول بنيويورك.. أمر بحصر تحركات الإيرانيين من الفندق إلى مقر الأمم المتحدة
المشاط: حريصون على تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية وتبادل الخبرات مع سنغافورة
شرق بورسعيد تحصد المركز الثالث عالميا بمؤشر أداء الموانئ للحاويات لعام 2024
رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط يُرحب باعتراف كبرى الدول بالدولة الفلسطينية
9 خبراء من جنوب إفريقيا يطلعون على أحدث تقنيات دار الطباعة ومركز النقد بمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم العالي: ورش جراحات المناظير ركيزة لتعزيز البحث العلمي التطبيقي

التعليم العالي
التعليم العالي
نهلة الشربيني

 نظم معهد تيودور بلهارس للأبحاث،في إطار استراتيجية دعم التدريب الطبي المستمر ورفع كفاءة الكوادر الطبية، فعاليات ورشة عمل جراحات المناظير المتقدمة للمرة الثامنة على التوالي، ضمن سلسلة "Meet & Ask the Expert"، وذلك تحت رعاية جمعية الجراحين المصرية.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مثل هذه الورش المتخصصة تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز البحث العلمي التطبيقي والتدريب العملي، وهي نموذج متميز للشراكة بين المعاهد البحثية المتخصصة والجمعيات العلمية المرموقة، مضيفًا أن دعم مثل هذه الفعاليات يأتي انطلاقًا من المسئولية المشتركة في بناء قدرات الأطباء المصريين، وتأهيلهم بأحدث ما توصلت إليه العلوم الطبية عالميًا؛ مما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية في مصر.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عبدالعزيز القائم بأعمال مدير معهد تيودور بلهارس، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للمعهد لتحويله إلى مركز إقليمي معتمد للتميز والتدريب، في مجالات جراحة الكبد والجهاز الهضمي والأورام والمناظير الدقيقة، موضحًا أن المعهد يمتلك بنية تحتية متطورة تضم خمس غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة، مما يسهم في تقديم نموذج فريد للتدريب العملي التفاعلي، مضيفًا أن المعهد لا يقتصر على الجانب العلاجي فقط، بل يسعى إلى إعداد جيل جديد من الجراحين القادرين على مواكبة التطورات العالمية والتعامل مع الحالات المعقدة.

وجاءت ورشة العمل كأحد الفعاليات التمهيدية للمؤتمر السنوي الثالث والأربعين للجمعية، وهدفت إلى نقل الخبرات المتقدمة في مجال الجراحات الدقيقة إلى الأطباء من مختلف المحافظات والجامعات، وتضمنت الورشة أربع جلسات علمية مكثفة، تم خلالها البث المباشر لعمليات جراحية حية من داخل غرف عمليات المعهد المجهزة بأحدث التقنيات، وشملت: استكشاف القنوات المرارية بالمنظار (CBD Exploration)، قدمها د. أحمد شكري، وجراحة نيسن لتصحيح الارتجاع بالمنظار (Nissen Fundoplication)، قدمها د. أحمد عبد العزيز، وإصلاح الفتق الإربي بالمنظار (TAPP Inguinal Hernia)، قدمها د. هشام المليجي، واستئصال الغدة الدرقية بالمنظار عبر الفم (TOETVA)، قدمها د. محمد زيدان، وأشرف على تنظيم الفعالية كل من الدكتور أحمد عبدالعزيز القائم بأعمال مدير المعهد، والدكتور محمد سعيد رئيس شعبة البحوث الإكلينيكية الجراحية بالمعهد، والدكتور هشام المليجي رئيس قسم الجراحة العامة بالمعهد.

وشهدت الورشة حضورًا مكثفًا من أساتذة وكبار الجراحين أعضاء جمعية الجراحين المصرية، إلى جانب عدد كبير من الأطباء من مختلف المستشفيات والجامعات المصرية، حيث أتاحت الجلسات التفاعلية فرصة فريدة للمناقشة، وطرح الأسئلة المباشرة على الخبراء، والاطلاع على أحدث الأدوات والتقنيات الجراحية المستخدمة عالميًا.

وفي ختام الفعاليات، أجمع المشاركون على أن الورشة حققت أهدافها العلمية والتدريبية على أكمل وجه، وأعربوا عن تطلعهم للمشاركة في فعاليات مستقبلية مماثلة تسهم في تطوير مهاراتهم الجراحية.

وزير التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دونالد ترامب- الرئيس الأمريكي

من بينها مصر.. ترامب يعرض مقترحا لإنهاء حرب غزة على قادة العرب

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية

وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

محمد صلاح

رغم خسارته الكرة الذهبية.. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر

ترشيحاتنا

ناني سعد الدين

ناني سعد الدين تعلن عن بيع قطع من أثاث منزلها

تيم حسن

تحت سابع أرض يحصد أربع جوائز في الموريكس دور .. تفاصيل

ميمي جمال

ميمي جمال ضيفة برنامج فضفضت أوى مع معتز التونى .. غداً

بالصور

وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين

وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين
وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين
وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين

روجينا تخطف الأنظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائيات العربية

روجينا تخطف الانظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائية العربية
روجينا تخطف الانظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائية العربية
روجينا تخطف الانظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائية العربية

كارولين عزمى تثير الجدل خلال تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية

كارولين عزمى
كارولين عزمى
كارولين عزمى

القصة كاملة مع شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال

القصة كاملة بينه و بين شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال
القصة كاملة بينه و بين شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال
القصة كاملة بينه و بين شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال

فيديو

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد