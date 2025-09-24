وفد سياحي إسباني يحتفي بسائق مصري ويصفه بأنه الأفضل.. تفاصيل

روي السائق حسام علي إسماعيل، برحلته مع وفد سياحي إسباني، والذى أحتفي وأشاد به ووصفوا بأنه الأفضل، قائلا: “كانت المجموعة لذيذة وتفاجئت فى اليوم الأخير ذبونة كتبت أنه أفضل سائق فى مصر وأرتني الهاتف”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”: “نجاحي ليس لوحدي، بل لجميع زملائي ومدير الإدارة والتشغيل ورئيس القطاع، لأننا نسير بتوجيهاتهم ودائما يشرفوا علينا وعلى السيارة وعلى السائق وغيره”.

وتابع: “تعلمت من قياداتي فى العمل على أننا نعمل فى عمل vip، وتعلمت أن السائح مهم أو غير مهم يجب الإهتمام به”.