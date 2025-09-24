وفد سياحي إسباني يحتفي بسائق مصري ويصفه بأنه الأفضل.. تفاصيل

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هاجر ابراهيم

روي السائق حسام علي إسماعيل، برحلته مع وفد سياحي إسباني، والذى أحتفي وأشاد به ووصفوا بأنه الأفضل، قائلا: “كانت المجموعة لذيذة وتفاجئت فى اليوم الأخير ذبونة كتبت أنه أفضل سائق فى مصر وأرتني الهاتف”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”: “نجاحي ليس لوحدي، بل لجميع زملائي ومدير الإدارة والتشغيل ورئيس القطاع، لأننا نسير بتوجيهاتهم ودائما يشرفوا علينا وعلى السيارة وعلى السائق وغيره”.

وتابع: “تعلمت من قياداتي فى العمل على أننا نعمل فى عمل vip، وتعلمت أن السائح مهم أو غير مهم يجب الإهتمام به”.

