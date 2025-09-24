قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ولع فيه بالبنزين.. ضبط المتهم بإشعال النيران في جسد شقيق زوجته بالجيزة
السيطرة على تسريب غاز بمنطقة المخبز الآلي في سوهاج
أسعار الدواجن والبيض اليوم 24 سبتمبر 2025
الصحة تطلق ورشة تدريبية لتطوير مهارات موظفي المجالس الطبية وتعزيز تجربة المرضى
ملك الأردن: مستعدون للعمل مع الولايات المتحدة على خطة شاملة لإنهاء الحرب في غزة
شبكة "بريكس" تلقي الضوء على تنامي العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025
مدبولي من نيويورك: مصر بدأت في إجراءات تدريب قوات الأمن الفلسطينية
الأرصاد تعلن سقوط أمطار على تلك المناطق.. وتكشف حالة الطقس
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر والعواصم العربية والعالمية
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من حفل استقبال الأمانة العامة للشيوخ للأعضاء المنتخبين
وزير الاستثمار: نستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأجندة إصلاحية مبتكرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة تطلق ورشة تدريبية لتطوير مهارات موظفي المجالس الطبية وتعزيز تجربة المرضى

وزارة الصحة
وزارة الصحة
عبدالصمد ماهر

نظمت وزارة الصحة والسكان ورشة عمل تدريبية استمرت ثلاثة أيام، استهدفت موظفي المجالس الطبية المتخصصة الذين يتعاملون مباشرة مع المواطنين، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز كفاءة الكوادر البشرية ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة.

تهدف الورشة إلى تطوير المهارات المهنية والإنسانية للعاملين، مما يسهم في تحسين تجربة المريض وتسهيل الإجراءات الإدارية والطبية. وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز ثقافة التواصل الفعّال ووضع المريض في صدارة أولويات تقديم الخدمة الصحية.

 بناء منظومة صحية متطورة

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الوزارة تسعى إلى بناء منظومة صحية متطورة تركز على رضا المواطن، من خلال تدريب الكوادر على أحدث الممارسات الدولية، مع ربط التدريب بمؤشرات أداء واضحة لضمان تحسين جودة الخدمات. وأضاف أن هذه الجهود تتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد العقاد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، أن الورشة تُعد جزءًا من خطة شاملة لتطوير المجالس، تركز على تمكين العاملين وتقديم خدمات أكثر سلاسة وتنظيمًا. وأشار إلى أن التدريب تضمن برامج متخصصة لتحسين التواصل مع المواطنين، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، مع التركيز على الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لضمان تجربة خدمية محترمة ومهنية.

اختتمت الورشة، التي نُفذت بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وشركتي “Johnson” و”GRO” المتخصصتين في التدريب الصحي، بتأكيد التزام الوزارة بمواصلة برامج التطوير لدعم الكوادر الصحية وتحقيق تجربة صحية متميزة تلبي تطلعات المواطنين، بما يتماشى مع المعايير الدولية وأهداف التنمية المستدامة.

الصحة المجالس الطبية وزارة الصحة المرضى المجالس الطبية المتخصصة الخدمات الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاسورة الفرعونية

عملتها من جديد .. فتاة تعيد الأسورة الفرعونية للحياة | تفاصيل

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

ترامب

نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا

حالة الطقس

أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الشعب الأمريكي يصدم ترامب: لا تستحق جائزة نوبل للسلام

حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة أمام الجمهور

ترشيحاتنا

أرشيفية

142 دولة..ماذا يعني اعتراف العالم بدولة فلسطين؟

أمجد الحداد

كيف قضت اللقاحات على أمراض مميتة عبر العصور؟.. أمجد الحداد يوضح

ملك الأردن

ملك الأردن: مستعدون للعمل مع أمريكا على خطة شاملة لإنهاء الحرب في غزة

بالصور

وفاة كلوديا كاردينالي.. تكشف فى حوار سابق لصدى البلد علاقتها بعمر الشريف وارتباطها بمصر

كلوديا كاردينالي
كلوديا كاردينالي
كلوديا كاردينالي

لوك جديد.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بوسي
بوسي
بوسي

أداة للقـ.تل وليس الحماية.. الإيرباجز "المضروبة" من الصين تنفجر في السيارات الأمريكية

الإيرباجز
الإيرباجز
الإيرباجز

سيارات خارقة من صنع الذكاء الاصطناعي.. BMW "بسرعة البرق"

BMW
BMW
BMW

فيديو

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة بالسعودية | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد