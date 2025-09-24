شوبير يكشف: الأهلي يفاوض البرتغالي برونو لاج لقيادة فريق الكرة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر تطورات مفاوضات النادي الأهلي مع مدير فني جديد لقيادة الفريق، خلفًا للمدرب المؤقت عماد النحاس الذي تولى المسؤولية بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي عبر «أون سبورت إف إم»: «الأهلي فتح خط مفاوضات مع البرتغالي برونو لاج، المدير الفني السابق لبنفيكا، والذي تمت إقالته مؤخرًا».

وأضاف: «في البداية برونو لاج رفض التفاوض، لكنه عاد لاحقًا ليستفسر عن المقابل المادي الذي سيتقاضاه حال الموافقة على تدريب الأهلي».

وتابع: «لاج أكد لمسؤولي الأهلي أنه قد يوافق إذا كان العرض المالي مناسبًا بالنسبة له، وهو حاليًا يدرس الأمر والقرار في يده».

واختتم شوبير تصريحاته:

«عماد النحاس سيقود الأهلي في مواجهة الزمالك المقبلة، ومن المرجح أن يستمر أيضًا في مباراة الإسماعيلي قبل أن يُحسم ملف المدير الفني الجديد».