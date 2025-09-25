أخبار السيارات| أودي الصينية تسجل 10,000 طلب مسبق في 30 دقيقة.. سيارات خارقة من صنع الذكاء الاصطناعي

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات

تستعد BMW لمرحلة جديدة كليًا مع إطلاق فئة Neue Klasse التي تمثل نقلة نوعية في فلسفة التصميم وأنظمة الدفع.

في واقعة غريبة هزت ولاية أوريجون الأمريكية، ألقت الشرطة القبض على رجل من مونتانا بعد سلسلة من أعمال التخريب التي استهدفت نحو 70 سيارة فاخرة في معارض مختلفة، إضافة إلى سيارات أخرى تضررت بالصدفة.

مع اقتراب السيارات من الاعتماد على أنظمة القيادة الذاتية، طرحت أوبل نموذجًا أوليًا من جراندلاند مزودًا بنظام إضاءة فريد يتيح للسيارة "التحدث" مباشرة مع المشاة.

أحدثت أودي ضجة قوية في السوق الصيني بعد إطلاق علامتها التجارية المستقلة المخصصة للسيارات الكهربائية هناك، حيث سجلت سيارتها الجديدة E5 سبورتباك نحو 10,000 طلب مسبق في غضون 30 دقيقة فقط عند فتح باب الحجز في 18 أغسطس.

تلقت بورش صفعة مالية كبيرة نتيجة اندفاعها نحو السيارات الكهربائية، حيث أقرت الشركة أن التحول المفاجئ والمكلف في استراتيجيتها أدى إلى فجوة تشغيلية بلغت 1.8 مليار يورو (2.1 مليار دولار).