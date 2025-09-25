قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"تنشيط السياحة": المشاركة في المعرض السياحي بباريس خطوة استراتيجية لتعزيز الحضور المصري بالسوق الأوروبي

أكد المهندس أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن المشاركة في المعرض السياحي الدولي بالعاصمة الفرنسية باريس يعد خطوة استراتيجية لتعزيز حضور مصر في السوق السياحي الأوروبي الذي يُعد من أهم الأسواق المصدّرة للسياحة إلى مصر.


وقال يوسف، بحسب بيان للهيئة اليوم /الخميس/ - إن المعرض يعد منصة جيدة للتواصل مع شركاء المهنة الدوليين ويفتح آفاقا جديدة للتعاون السياحي المشترك، بالإضافة إلى استعراض المقومات والمنتجات والأنماط السياحية التي تذخر بها مصر وتلبي متطلبات وأذواق كافة السائحين من مختلف دول العالم وهو ما يأتي في ضوء استراتيجية الوزارة التي تركز على إبراز التنوع الفريد الذي تتميز به مصر من منتجات وأنماط سياحية متعددة، تحت شعار: "مصر.. تنوع لا يُضاهى".


وتشارك وزارة السياحة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي IFTM Top Resa 2025، الذي انطلقت فعالياته، أول أمس، بالعاصمة الفرنسية باريس وتستمر حتى 25 سبتمبر الجاري.


وشارك يوسف في افتتاح الجناح المصري، كما عقد عدة لقاءات مهنية مع عدد من منظمي الرحلات بالسوق الفرنسي تم خلالها التباحث حول خطط العمل المستقبلية لزيادة التدفقات السياحية من السوق الفرنسي إلى المقصد السياحي المصري ولاسيما مع قرب الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، والتي من بينها إطلاق حملات ترويجية مشتركة بالسوق الفرنسي للترويج للمنتجات السياحية المصرية. 


وقدّم الجناح المصري عروضًا افتراضية لمستنسخات أثرية باستخدام أحدث تقنيات الواقع الافتراضي (VR)، لتمكين الزوار من محاكاة التجربة الأثرية واكتشاف التفاصيل الدقيقة للآثار، وهو ما حظى بإشادة واسعة من الحضور.. كما تم تنظيم ندوات ثقافية بالجناح المصري بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية.


وتشارك الهيئة هذا العام في المعرض السياحي الدولي IFTM Top Resa بجناح تبلغ مساحته 270 مترا مربعا، بزيادة تبلغ 20% عن العام الماضي، وذلك نظرًا للإقبال المتزايد من الشركات والفنادق على المشاركة في هذا المعرض؛ حيث يضم الجناح المصري 16 شركة سياحة، و12 منشأة فندقية مصرية، بالإضافة إلى 3 من كبرى شركات الطيران المصرية. 


وتجدر الإشارة إلى أن المعرض السياحي الدولي IFTM Top Resa يستهدف بشكل أساسي المتخصصين في صناعة السياحة، بما في ذلك منظمو الرحلات ومسئولو الفنادق وشركات الطيران. ويُقام على مساحة كبيرة تجعله منصة مثالية للتواصل وعقد الشراكات المهنية، ويُقام هذا المعرض سنويًا منذ عام 1978، ويشهد مشاركة واسعة من كبار المسئولين والمتخصصين في القطاع السياحي من مختلف دول العالم.

المهندس أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي المعرض السياحي الدولي بالعاصمة الفرنسية باريس تعزيز حضور مصر في السوق السياحي الأوروبي الأسواق المصدّرة للسياحة إلى مصر

