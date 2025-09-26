برج العذراء| حظك اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025.. تجنب الأنانية

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)، يميل إلى الجلوس مع الآباء لسماع النصيحة والاقتداء بها في حياته، يمر ببعض المشاكل ولكنه سريعاً ما يمر منها على خير.

نرصد لكم توقعات برج العذراء اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

توقعات برج العذراء وحظك اليوم 26 سبتمبر 2025

سيشهد هذا اليوم جهودك نحو التحسن والتقدم، قد تواجه أيضًا ضغوطًا، انخرط في مساعي روحية للتغلب عليها

توقعات برج العذراء مهنيا

لن تتمكن من الحفاظ على علاقات جيدة مع رؤسائك، وستُشكك في نزاهتك في العمل

توقعات برج العذراء عاطفيا

تجنب الأنانية مع شريكك، لأنها تؤثر على الانسجام بينكما، عززا روابطكما من خلال أعمال اللطف

توقعات برج العذراء ماليا

من المحتمل فقدان المال أثناء السفر، إهمالك يُمهّد الطريق للخسائر، التعامل مع المال بحذر أمرٌ ضروري

توقعات برج العذراء صحيا

قد تعاني من صداع، هذا بسبب انشغالات نفسية غير ضرورية