أبو مازن: حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني ومكانها خارج مستقبل غزة
الرئيس الفلسطيني: نرفض إسرائيل الكبرى والاحتلال يسعى لابتلاع الضفة والقدس
قنا.. ورشة عمل تستعرض خطط التنمية بالصعيد ودعم التنافسية وتحسين الخدمات
أزمة في الزمالك قبل مباراة القمة.. مهيب عبد الهادي يكشف التفاصيل
اقتحامات واعتداءات مستمرة.. الاحتلال يستهدف المنظمات الصحية في غزة ويفاقم الكارثة الإنسانية
مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة
محمد العدل يهاجم تصريحات مدحت شلبي دون أن يذكر اسمه
مهرجان العرائس يكشف عن جدول الندوات والعروض لدورة جمال الموجي
بالتزامن مع كلمة الحوثي.. عدوان إسرائيلي يستهدف مدينة صنعاء
صورة التأشيرة.. جمال جبر يرد بقوة على تصريحات مدحت شلبي بشأن الخطيب
أخبار التكنولوجيا | آبل توضح حقيقة “الخدوش” على هواتف iPhone 17 Pro.. جوجل تطلق مساعد ألعاب ذكي على أندرويد
الرئيس السيسي يرحب بمبادرة ترامب لوقف الحرب في غزة ويؤكد: "مصر تدعم جهود إعادة الإعمار دون تهجير"
اقتصاد

الكفاية الإنتاجية تواصل تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتأهيل العمالة الفنية وفق المعايير العالمية

كامل الوزير
كامل الوزير
ولاء عبد الكريم

في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تواصل مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني دورها المحوري في توفير العمالة المدربة لقطاع الصناعة، والاستعانة بخبراء أجانب لتقديم الدعم الفني والتكنولوجي بما يسهم في تطوير الصناعة وزيادة الإنتاج. 

كما تعمل المصلحة على رفع كفاءة المدربين بمراكز التدريب والكوادر الفنية بالمصانع على أحدث نظم التشغيل والإنتاج بما يتوافق مع احتياجات السوقين المحلي والعالمي.

وأكدت المصلحة أنها تنفذ برامج تدريبية متميزة من خلال شراكات استراتيجية مع كبريات الشركات والمؤسسات الصناعية، بهدف تأهيل الكوادر الفنية وفق معايير الجودة العالمية. وشملت البرامج تنفيذ دورات تدريبية متقدمة في مجالات متعددة مثل التبريد والتكييف، اللحام، الميكانيكا، الكهرباء، التسويق الإلكتروني، الطاقة المتجددة، وغيرها من التخصصات الصناعية والفنية.

وشهد العام الجاري تنفيذ مجموعة من البرامج الدولية، أبرزها: برنامج تدريبي في التبريد والتكييف صديق البيئة بالتعاون مع "جايد هاوس" الألمانية و"كول أب" لنحو 60 مهندسًا وفنيًا من مصانع كبرى مثل توشيبا العربي ويونيون إير وميراكو، إلى جانب تدريب متدربين من رواندا وبروندي والصومال بالتعاون مع الشركة المصرية للتنمية البيئية، بالإضافة إلى برامج متخصصة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي في إدارة المشروعات والتسويق الإلكتروني.

 كما نفذت برامج تدريبية لفنيين من سلطنة عمان وليبيا، إلى جانب برامج متطورة في تخصصات اللحام والخراطة لشركات صناعية كبرى مثل ميراكو كاريير.

وفي سياق متصل، أجرت المصلحة اختبارات قياس مهارة لعدد كبير من المتدربين في تخصصات متعددة لصالح شركات محلية وإقليمية، حيث تم اختبار 816 متدربًا لصالح شركة فيجن جروب للعمل بالإمارات، و139 متدربًا للعمل بالشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية (نيرك). كما قدمت المصلحة برامج تدريبية مجانية متخصصة لنحو 1667 شابًا وفتاة في مجالات متعددة ضمن مشروع التعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي ومعهد السالزيان (دون بوسكو) بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية وتنظيم الهجرة الشرعية.

واستكملت المصلحة برامجها بتدريب 240 طالبًا من المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان بإجمالي 120 ساعة تدريب عملي، بما يعزز من ربط مخرجات التعليم الفني باحتياجات سوق العمل.

الكفاية الانتاجية كامل الوزير اخبار مصر مال واعمال التدريب المهني الصناعة والتدريب قطاعات صناعية

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

رئيس كولومبيا

رئيس كولومبيا: لا بد من القوة في مواجهة إسرائيل والتنديد لا يكفي

مدحت شلبي

مدحت شلبي يوجه رسائل إلى الخطيب

الفنان أحمد رزق

فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

صلاة الفجر

هل النوم عن صلاة الفجر من علامات النفاق؟.. اعرف حكم الشرع

الذهب

متبيعوش إلا للضرورة.. شعبة الذهب: ما يحدث في الأسعار الآن عمرنا ما شوفناه بالتاريخ

الجليد

نتوءات بلاتينية غامضة فى عينات جليدية .. ما القصة؟

الطاقة النظيفة

ثورة مرتقبة في الطاقة النظيفة.. احتياطيات هائلة من الهيدروجين الطبيعي تحت الأرض| ما القصة؟

الفيديو المفبرك بـ50 دولارًا والصوت بـ30.. تحذيرات من انتشار خدمات التزييف العميق في الـ«دارك ويب»

الفيديو المفبرك بـ50 دولارا والصوت بـ30.. تحذيرات من انتشار خدمات التزييف العميق في الـ دارك ويب

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

قومي المرأة بالشرقية يُنفذ فعاليات حملة طرق الأبواب "السلام والأمن"

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

مريض نفسى .. القبض على بلطجى تعدى على مواطنين وأغلق مسجد بالهانوفيل

حقيقة أكاديمية دينا للرقص الشرقي

في افتتاح أكاديميتها الجديدة.. دينا تكشف رسالتها وترد على الانتقادات

