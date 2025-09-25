آيات أباظة: أنهيت العلاج وما زلت في انتظار جراحة مهمة

وجهت الإعلامية آيات أباظة، زوجة السيناريست عمرو محمود ياسين، رسالة مؤثرة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عبّرت فيها عن امتنانها لكل من دعمها بالدعاء خلال أزمتها الصحية الأخيرة.

وقالت أباظة في منشورها: “ألف شكر على دعواتكم اللي أنا محتاجاها أوي، بس حابة أوضح حاجة… عشان ناس كتير بعتتلي بعد ما شافت الصورة وافتكروا إني رجعت الشغل. طبعًا نفسي، بس الحقيقة إني خلصت العلاج ولسه في جراحة مهمة هتتعمل، ويارب أتعافى بعدها وارجع للمكان اللي بحبه.

وتعيش الإعلامية آيات أباظة، زوجة السيناريست عمرو محمود ياسين، واحدة من أصعب الفترات في حياتها، بعدما مرت بتجربة صحية شاقة انتهت بمرحلة علاج طويلة. ورغم أن رحلتها مع العلاج الطبي قد وصلت إلى محطتها الأخيرة، إلا أن أباظة ما زالت في انتظار خوض عملية جراحية مهمة قبل أن تتمكن من العودة لممارسة حياتها الطبيعية وظهورها على الشاشة من جديد.



من هي آيات أباظة؟

وتعد آيات أباظة واحدة من أبرز الوجوه الإعلامية على شاشة نايل دراما، حيث قدمت عدة برامج فنية من بينها: مساء الفن، ستوديو دراما، والمسلسلاتي. كما صرحت في حوارات سابقة أنها تحلم بتقديم برنامج إنساني يحمل طابعًا خاصًا، بعيدًا عن الشكل التقليدي للبرامج الحوارية.



وبين مسيرتها الإعلامية وحياتها الخاصة، تبقى أباظة نموذجًا لإعلامية جادة تسعى لتقديم محتوى مميز، فيما يترقب جمهورها ومحبوها عودتها قريبًا بعد تجاوز هذه المرحلة الصحية العصيبة.