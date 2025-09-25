قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب رئيس جامعة الأزهر يتقدم باستقالته من منصبه ويكشف السبب
الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من الكابتن محمود الخطيب ضد مدحت شلبي
متحدث فتح: مصر تقود جهود إعادة الإعمار والتعافي بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية
محافظ الإسماعيلية: المنطقة الحرة تقترب من مليار دولار استثمارات وتوفر 26 ألف فرصة عمل
قرار من المحكمة بشأن المتهم بالتعدي على فتاة من ذوي الهمم
مصر وأستراليا تبحثان تعزيز التعاون وتؤكدان دعم الحقوق الفلسطينية
هجوم ناري.. ترامب: بوتين يقود العربدة الروسية ضد أوكرانيا
الولد دخل المستشفى.. حبس معلم بمعهد طما الأزهري تعدى على طالب بالضرب
ترامب يفجر مفاجأة: أردوغان سيتوقف عن شراء النفط الروسي
وزير الكهرباء: محطة الضبعة النووية انعكاس إيجابي على الاقتصاد والصناعة والصحة والبحث العلمي
400 ألف جنيه.. الصلح بين أنوسة كوته وأسرة عامل السيرك المصاب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

آي صاغة: الذهب يستفيد من رهانات خفض الفائدة وتصاعد المخاطر الجيوسياسية

سعر الذهب
سعر الذهب
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس ارتفاعًا ملحوظًا، مدعومةً بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة وتنامي توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفعت بنحو 30 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 5060 جنيهًا، وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت الأوقية بنحو 16 دولارًا لتسجل مستوى 3752 دولارًا.


وأوضح إمبابي أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5783 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4337 جنيهًا، بينما وصل جرام الذهب عيار 14 إلى 3374 جنيهًا، في حين استقر سعر الجنيه الذهب عند 40480 جنيهًا.
وأضاف أن أسعار الذهب كانت قد تراجعت خلال تعاملات أمس الأربعاء بنحو 30 جنيهًا، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 5070 جنيهًا واختتمها عند 5030 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 29  دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند 3765 دولارًا، واختتمت عند 3736 دولارًا.


ضغوط الفيدرالي والدولار


يرى خبراء أن موقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الحذر يسهم في تثبيت قوة الدولار، مما يحد من انطلاقة الذهب نحو مستويات قياسية جديدة. وتترقب الأسواق غدًا بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، إلى جانب خطابات مسؤولي الفيدرالي، لتحديد ملامح المرحلة المقبلة للسياسة النقدية.

وكان رئيس الفيدرالي، جيروم باول، أكد هذا الأسبوع أن قرارات الفائدة ستظل «مرتبطة بالبيانات»، محذرًا من أن التيسير المفرط قد يعرقل تحقيق هدف التضخم، ورغم ذلك، يتوقع المتعاملون أن يُقدِم البنك المركزي الأمريكي على خفض جديد للفائدة في أكتوبر وديسمبر، بعد أن خفّضها بالفعل بواقع 25 نقطة أساس مطلع الشهر الجاري.


تباين داخل الفيدرالي


التصريحات الصادرة عن مسؤولي الفيدرالي حملت إشارات متناقضة، حيث حذرت ميشيل بومان من التأخر في دعم الوظائف إذا لم تُخفض الفائدة سريعًا.

 بينما يرى أوستن جولسبي (رئيس فيدرالي شيكاغو) أن هناك مجالًا لمزيد من الخفض إذا واصل التضخم التراجع، وحذر رافائيل بوستيك (رئيس فيدرالي أتلانتا) من استمرار ضغوط الأسعار، مؤكدًا أن مخاطر التضخم لا تزال قائمة.


التوترات الجيوسياسية تدعم الذهب


بجانب العوامل الاقتصادية، لعبت التطورات السياسية دورًا مهمًا في دعم المعدن الأصفر، فقد صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته ضد روسيا، داعيًا دول الناتو إلى إسقاط الطائرات الروسية إذا اخترقت مجالها الجوي، ومؤكدًا أن أوكرانيا قادرة على استعادة أراضيها بدعم غربي.

في المقابل، ردّ الكرملين بأن روسيا ستواصل عملياتها العسكرية، بينما زادت التوترات في الشرق الأوسط مع إعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن هجوم بطائرة مسيّرة على مدينة إيلات الإسرائيلية.

هذه الأحداث أبقت المخاطر الجيوسياسية في الواجهة، وعززت جاذبية الذهب كملاذ آمن.


شبح الإغلاق الحكومي


إلى جانب هذه التوترات، يواجه الاقتصاد الأمريكي مخاطر سياسية داخلية، إذ يزداد القلق من احتمال إغلاق حكومي مطلع أكتوبر إذا فشل الكونجرس في تمرير قانون إنفاق جديد، هذا السيناريو يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق، ويعزز الإقبال على الذهب كأصل آمن.


أنظار الأسواق تتجه إلى البيانات الأمريكية


وفي سياق متصل، تترقب الأسواق اليوم صدور مطالبات البطالة الأسبوعية الأولية، والتقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي السنوي الأمريكي للربع الثاني، وطلبيات السلع المعمرة، قبل صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي يوم الجمعة.

