تطور عاجل في مفاوضات الأهلي مع برونو لاج

كشفت تقارير صحفية برتغالية أن النادي الأهلي أرسل وفداً رسمياً إلى لشبونة للتفاوض مع المدرب برونو لاج، المدير الفني السابق لبنفيكا وولفرهامبتون وبوتافوجو، من أجل قيادته الفريق الأحمر في المرحلة المقبلة.

وذكرت صحيفة أوجوجو أن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى مراحل متقدمة، حيث يعرض الأهلي راتباً سنوياً بقيمة 4.8 مليون يورو، بينما يطلب لاج 5 ملايين يورو، أي بفارق 200 ألف يورو فقط، وسط توقعات بحسم الاتفاق خلال الساعات القليلة المقبلة.

من جانبه، أشار الصحفي الإيطالي رودي جاليتي إلى أن المدرب عقد مكالمة فيديو مع إدارة الأهلي، أبدى خلالها اهتمامه بالعرض، مؤكداً أن عائلته ترحب بخوض التجربة في القاهرة، وهو ما يعزز فرص إتمام الصفقة.

وتعد هذه التجربة، حال إتمامها، الأولى للمدرب البرتغالي في القارة الإفريقية، بعد أن خاض تجارب تدريبية مع أندية أوروبية وأمريكية بارزة، أبرزها بنفيكا البرتغالي، وولفرهامبتون الإنجليزي، وبوتافوجو البرازيلي.