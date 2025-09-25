قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غيابات الزمالك في القمة أمام الأهلي
ترامب يسخر من أردوغان: يعرف كثيرا عن تزوير الانتخابات
انخفاض في نهاية الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 25 سبتمبر 2025
الضرائب تشرح آليات المحاسبة للأفراد والشركات وفقا للحوافز والتسهيلات الضريبية
بالزيادة الجديدة .. موعد صرف معاش «تكافل وكرامة» لشهر أكتوبر 2025.. وطريقة الاستعلام
زيزو يتمسك بخوض القمة وطبيب الأهلي يوافق على طلبه بشروط
محاولات للصلح.. تطورات مثيرة في اتهام نجل أحمد رزق بإصابة زميله
تطور عاجل في مفاوضات الأهلي مع برونو لاج
أول رد من مدحت شلبي بعد أزمته مع الخطيب
مجلس الخطيب يدرس تغيير موعد فتح باب الترشح لانتخابات الأهلي
لجنة التخطيط بالأهلي تبحث عن بديل برونو لاج.. والخطيب يقود اجتماع لجنة التخطيط
وزير الخارجية السعودي: إنشاء تحالف جديد لتمويل السلطة الفلسطينية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

تطور عاجل في مفاوضات الأهلي مع برونو لاج

برونو لاجي
برونو لاجي
حمزة شعيب

 

كشفت تقارير صحفية برتغالية أن النادي الأهلي أرسل وفداً رسمياً إلى لشبونة للتفاوض مع المدرب برونو لاج، المدير الفني السابق لبنفيكا وولفرهامبتون وبوتافوجو، من أجل قيادته الفريق الأحمر في المرحلة المقبلة.

وذكرت صحيفة أوجوجو أن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى مراحل متقدمة، حيث يعرض الأهلي راتباً سنوياً بقيمة 4.8 مليون يورو، بينما يطلب لاج 5 ملايين يورو، أي بفارق 200 ألف يورو فقط، وسط توقعات بحسم الاتفاق خلال الساعات القليلة المقبلة.

من جانبه، أشار الصحفي الإيطالي رودي جاليتي إلى أن المدرب عقد مكالمة فيديو مع إدارة الأهلي، أبدى خلالها اهتمامه بالعرض، مؤكداً أن عائلته ترحب بخوض التجربة في القاهرة، وهو ما يعزز فرص إتمام الصفقة.

وتعد هذه التجربة، حال إتمامها، الأولى للمدرب البرتغالي في القارة الإفريقية، بعد أن خاض تجارب تدريبية مع أندية أوروبية وأمريكية بارزة، أبرزها بنفيكا البرتغالي، وولفرهامبتون الإنجليزي، وبوتافوجو البرازيلي.

برونو لاج الأهلي مدرب الأهلي الجديد

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
فطريات اللسان
وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء
هاني فرحات رفقة انغام
