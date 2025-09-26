قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أقل سعر دولار اليوم 26-9-2025
رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية
مليون مكالمة في الساعة.. فضيحة تجسس تدفع مايكروسوفت لقطع خدماتها عن الجيش الإسرائيلي
دعاء الجمعة الأولى من ربيع الثاني للأموات.. 22 كلمة تجلب لهم الشفاعة
مصر تدعو لدعم الأونروا وتؤكد أن الاعتراف بفلسطين يجب أن يترجم لدولة مستقلة
تنازل وتصالح.. إخلاء سبيل نجل أحمد رزق في ضرب زميله
رسميا.. أمريكا تشتري تطبيق تيك توك في صفقة بـ 14 مليار دولار
سلطة الطيران توقع مذكرة تفاهم مع إياتا لتعزيز منظومة السلامة الجوية
محمد يوسف: لن نعلن عن أي تفاصيل تخص هوية مدرب الأهلي
تعظيم دور نهر النيل.. النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري
بالإجماع.. أعضاء نقابة المهن التمثيلية يرفضون استقالة أشرف زكي
ترامب: لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

مدحت عبد الهادي: القمة بلا حسابات.. وتعادل الجونة يحفز لاعبي الزمالك

مدحت عبد الهادي
مدحت عبد الهادي
منار نور

أكد مدحت عبد الهادي، لاعب الزمالك السابق، أن لقاء القمة بين الأهلي والزمالك لا يخضع لأي حسابات مسبقة أو مقاييس، مشددًا على أن الفريقين يدخلان المباراة بدوافع خاصة.

وقال عبد الهادي خلال حواره مع الإعلامي مدحت شلبي ببرنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر قناة MBC مصر 2:"مباريات الأهلي والزمالك لا تُقاس بأي مقياس، فهي لقاءات مختلفة تمامًا، وتعادل الزمالك مع الجونة سيمنح لاعبي الفريق رغبة أكبر في تحقيق الفوز أمام الأهلي".

وأضاف: "شخصية الزمالك ظهرت بشكل واضح في مواجهة المصري، لكن الفريق ما زال قادرًا على الظهور بمستوى أفضل، وفي المقابل، عماد النحاس حقق فوزًا مهمًا مع الأهلي في آخر مباراة أمام الحرس، وهو ما يمنحه دفعة معنوية قبل القمة".

وعن غياب أحمد سيد "زيزو"، قال عبد الهادي: "زيزو عندما جاء إلى مصر لم يكن معروفًا، وانضم إلى الزمالك وسط لاعبين كبار مثل طارق حامد وفرجاني ساسي وشيكابالا وبن شرقي، في البداية كان احتياطيًا مثل إمام عاشور، الذي استغل أزمة ساسي وإيقافه 6 مباريات ليحصل على فرصته".

وتابع: "الزمالك هو من صنع نجومية زيزو، وغيابه عن القمة يمثل خسارة للأهلي أكثر من أي طرف آخر، لأن ملفه انتهى بالنسبة للزمالك".

مدحت عبد الهادي الزمالك لقاء القمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

