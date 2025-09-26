وجعتني.. مجدي الجلاد يوجه رسالة لأشرف زكي

وجّه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رسالة إلى صديقه الدكتور أشرف زكي، وذلك بعد إعلان الأخير قراره بترك منصبه كنقيب للمهن التمثيلية.

وكتب الجلاد عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك:".. بدون ألقاب لأنك أخي وصديقي منذ سنوات طويلة.. اسمع يا أشرف زكي: ازاي تعمل كده؟!.. وجعتني وأنا لست عضواً بنقابة المهن التمثيلية.. استقالة يا راجل؟!.. ليه؟!.. دي نقابة مُهمة، تُمثل أحد الأركان الكبيرة في قوة مصر الناعمة.. وأنت أحد أشطر وأجدع نقباء الممثلين..!

.. لمن ستترك النقابة، مع احترامي لكافة الأعضاء؟!.. انسانيتك تحتضن مئات الممثلين البسطاء، الفقراء، والمرضى المتقاعدين.. واحترافك يدير بذكاء أمور وأزمات النجوم الكبار.. فكيف تتركهم في منتصف الطريق؟

.. من مُحب لك.. وعاشق لقوة مصر الناعمة.. أطالبك بالعدول عن الاستقالة.



يذكر أن أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن انتهاء مهمته داخل النقابة، مؤكدًا أنه أدى واجبه على أكمل وجه طوال السنوات الماضية التي قضاها في خدمة زملائه وأعضاء الجمعية العمومية.

وقال زكي في بيان رسمي: “لقد جاءت اللحظة التي أترجل فيها عن موقعي، ليكمل من بعدي زملاء آخرون مسيرة العمل والعطاء، بعدما عشت داخل النقابة سنوات أعدّها من أجمل أيام العمر".

ووجّه نقيب المهن التمثيلية الشكر العميق إلى الجمعية العمومية وأعضاء مجلس النقابة الموقر، مشيدًا بالدعم والثقة اللذين رافقاه طوال فترة خدمته.

واختتم تصريحه قائلًا: “أغادر اليوم موقعي الرسمي، لكنني سأظل دائمًا ابنًا وفيًا لهذا الكيان الكبير، داعمًا له بكل ما أملك من محبة وإخلاص".