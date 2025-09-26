نجاح أول ورشة عمل لوحدة الأشعة التداخلية بجامعة كفر الشيخ | صور

شهدت كلية الطب بجامعة كفر الشيخ والمستشفى الجامعي، أول ورشة عمل تدريبية وعملية داخل وحدة الأشعة التداخلية.

جاءت الورشة تحت رعاية الدكتور إسماعيل القن، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ، والدكتور هاني حامد، المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، والدكتور جمال شمس، مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، وبإشراف وتنظيم الدكتور محمود غلاب، مدير وحدة الأشعة التداخلية، وبالتنسيق مع أساتذة ورؤساء أقسام التخدير والعظام.

تضمنت الورشة إقامة يوم علمي متكامل تضمن محاضرات وجلسات تخصصية حول دور الأشعة التداخلية في علاج أمراض وجراحات الجهاز الحركي، قدمها الدكتور مصطفي بلبعؤ مدرس الأشعة التشخيصية والتداخلية.

اللجنة العلمية

ضمت اللجنة العلمية، نخبة من الأساتذة والأطباء وهم: الدكتور أحمد عبيد، أستاذ الأشعة التشخيصية والتداخلية، والدكتور هيثم فودة، أستاذ مساعد الأشعة التشخيصية والتداخلية، والدكتور محمود غلاب، مدرس الأشعة التشخيصية والتداخلية ومدير الوحدة، والدكتور عمرو طعيمة، مدرس الأشعة التشخيصية والتداخلية، والدكتورة رانيا يوسف، مدرس الأشعة التشخيصية والتداخلية، والدكتور مصطفى بلبع، مدرس الأشعة التشخيصية والتداخلية، والدكتور محمد صبري، مدرس الأشعة التشخيصية والتداخلية.

وفي سياق متصل، عبر الدكتور محمود غلاب، مدير وحدة الأشعة التداخلية، عن بالغ سعادته بنجاح الورشة وإدراج عمل حالة عملية يوم الأحد المقبل لتكون أول حالة من نوعها بالمحافظة.

ووجه خالص الشكر لإدارة الجامعة والكلية والمستشفى الجامعي على الدعم الكامل، مثمنًا جهود جميع الأقسام المشاركة والزملاء من اللجنة العلمية.

واختُتمت الورشة بتوجيه الدعوة لجميع الزملاء والأطباء للمشاركة في الأنشطة العلمية القادمة، سعيًا نحو تعزيز دور جامعة كفر الشيخ في الريادة الطبية والعلمية على مستوى مصر.