إنشاء مكتب لخدمة كبار السن وذوي الهمم بالمركز التكنولوجي بمدينة رأس غارب

أعلن اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، الانتهاء من إنشاء مكتب متخصص لتقديم الخدمات لكبار السن وذوي الهمم داخل المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمدينة رأس غارب.

جاء ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بذوي الهمم وحرصه على دمجهم في المجتمع، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بتقديم أفضل الخدمات لهم، وتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وأوضح نديم أن المكتب جارٍ تجهيزه بالأثاث والحواسب اللازمة، ليصبح بيئة مهيأة لتقديم الخدمات بسهولة ويسر، بما يرفع عن كبار السن وذوي الهمم أية مشقة أو عناء في الحصول على احتياجاتهم.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على تمكين هذه الفئات من المشاركة الكاملة والفعالة في مختلف جوانب الحياة، وضمان توفير حياة كريمة ومستقلة لهم كجزء لا يتجزأ من النسيج المجتمعي.