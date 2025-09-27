باحث: حسن البنا كان معقدا وغير سوي والجماعة وصلت لمرحلة تقديسه

تحدث الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية طارق البشبيشي عن شخصية مؤسس جماعة الإخوان، حسن البنا، مشيرًا إلى وصفه بأنه كان ملهمًا موهوبًا، لكنه معقد وغير سوي، وكان يركز على الدعوة بشكل كامل حتى أنه لم يكمل تعليمه الأكاديمي، معتمدًا على الإلهام لتحقيق أهدافه الدعوية.

رموز الجماعة ومرشديها

وأكد الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أن ظهور المرأة في تنظيم الإخوان لم يكن ظاهراً حتى في عهد مؤسسه حسن البنا، وأن معظم رموز الجماعة ومرشديها لم تكن أسرهم منتمية للتنظيم.

وأشار البشبيشي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن زوجات وأبناء القيادات مثل حسن الهضيبي وجمال البنا لم يكونوا منضمين للجماعة، مضيفًا أن هؤلاء لم يعرفوا حتى أنهم جزء من الإخوان إلا بعد فترة طويلة، وأن حضورهم العلني كان شبه معدوم.

وأوضح البشبيشي أن مكانة البنا لدى الجماعة وصلت لمرحلة تقديسه، معتبرين شخصيته ملهمة ومقدسة، وهو ما يصل إلى حد محاكمة أي نقد للقيادة داخل التنظيم.