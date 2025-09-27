أخبار قنا | إحالة طبيب وصيدلى بوحدة صحية للتحقيق..استعدادات مبكرة لموسم الأمطار

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية، العديد من الأحداث أبرزها، رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش مشروعات الحوكمة الإلكترونية، إحالة طبيب أسنان وصيدلي للتحقيق بوحدة البراهمة الصحية، جولة ميدانية للسكرتير العام على مخر سيل قنا الرئيسي، استعدادًا لموسم الأمطار، وصول أجهزة متطورة للعلاج الطبيعى بمستشفيات الصحة، لدعم التأهيل الحركى، نقل جثة و8 مصابين في حادث طريق قنا الصحراوى إلى مستشفى نقادة المركزي.





رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش مشروعات الحوكمة الإلكترونية

عقد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، عددا من الاجتماعات لمناقشة مدى إنجاز مشروعات الحوكمة الإلكترونية بالجامعة في ضوء حرص الجامعة على التحول الرقمي بمختلف قطاعاتها، بما يعزز الأداء ويعمل على دعم اتخاذ القرار وحوكمة جميع المعاملات الجامعية.

وأشاد رئيس جامعة جنوب الوادى، بالجهد المبذول من فريق العمل للمشروع لأرشفة 3886 ملف بالإدارة العامة للشئون القانونية، تضمنت 2669 قضية و807 عقد و265 مجلس تأديب، بالإضافة إلى 145 ملف إحالة للنيابة الإدارية.



إحالة طبيب أسنان وصيدلي للتحقيق بوحدة البراهمة الصحية بقنا

أحالت الدكتورة سمر عاطف، وكيل مديرية الصحة بقنا، صيدلي بوحدة البراهمة الصحية للتحقيق، كما تم إحالة طبيب الأسنان والتمريض بعيادة الأسنان للتحقيق لتدني خدمات عيادة الأسنان داخل الوحدة.

جاء ذلك خلال مرور مفاجئ داخل عدد من الوحدات الصحية بمركز قفط، لمراجعة خدمات الرعاية الأولية المقدمة ومدى توفير الخدمات الوقائية داخل تلك الوحدات.

استعدادًا لموسم الأمطار..جولة ميدانية للسكرتير العام على مخر سيل قنا الرئيسي

أجرى اللواء سامي علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، اليوم الجمعة، جولة ميدانية لتفقد مخر سيل قنا الرئيسي الذي يمتد بطول 6.5 كم وتبلغ سعته التخزينية 31 مليون م³، حيث يبدأ مساره من وادي قنا وينتهي عند المصب في نهر النيل بالكيلو 288 بر أيمن.

تضمنت الجولة المرور بعدد من النقاط الحيوية على امتداد المخر، شملت كوبري أبو صيام بمنطقة الأحوال المدنية، وسد التوجيه بمدينة قنا الجديدة، ومخر السيل بالمدينة ذاتها، إضافة إلى منطقة الحاجر/ مساكن السكة الحديد، وصولًا إلى مصب المخر الرئيسي في النيل.





لدعم التأهيل الحركى .. وصول أجهزة متطورة للعلاج الطبيعى بمستشفيات صحة قنا

أعلن الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن وصول دفعة جديدة من الأجهزة الطبية المتطورة إلى أقسام العلاج الطبيعى فى مستشفيات أبوتشت، قوص، والوقف، في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتطوير منظومة الرعاية الصحية بمحافظة قنا.

أوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن الأجهزة الجديدة تتضمن جهاز تنبيه العضلات، وجهاز الموجات فوق الصوتية، واللذان يُستخدمان في تحسين التأهيل الحركي للمرضى، وعلاج إلتهابات الأنسجة، وتقوية العضلات، وتقليل مضاعفات الإصابات.

نقل جثة و8 مصابين في حادث طريق قنا الصحراوى إلى مستشفى نقادة المركزي

دفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع حادث تصادم سيارتين بطريق قنا الصحراوى الغربى، لنقل جثة و ٨ مصابين إلى مستشفى نقادة المركزى.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق قنا الصحراوى الغربى، أمام مركز نقادة.