أمريكا تدرس توجيه ضربات عسكرية ضد مهربي المخدرات داخل فنزويلا
أحمد بلال: الخطيب ليس له منافس بـ انتخابات الأهلي وتغييرات في بعض الأسماء
هل صلاة الفجر في البيت مثل صلاتها بالمسجد تجعلك في ذمة الله؟
مشروبات محبوبة قد تؤدي إلى تلف الكبد.. كيف تحمي نفسك؟
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم السبت 27/9/2025
نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو
أحمد جلال: إيناس مظهر بريئة من إهانة محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية
اليونان: استمرار الحرب في غزة سيؤدي إلى تآكل الدعم الدولي لإسرائيل
واشنطن تلغي تأشيرة الرئيس الكولومبي بسبب تحريضه وتصرفاته المتهورة
هل الشقة المؤجرة عليها زكاة مال؟.. اعرف رأي الشرع
البحث العلمي تعلن عن برنامج الدكتوراه لغير الدول الأعضاء في CERN
ضياء السيد: الأهلي "مضغوط" ويريد تحقيق الفوز علي الزمالك
محافظات

أخبار قنا | إحالة طبيب وصيدلى بوحدة صحية للتحقيق..استعدادات مبكرة لموسم الأمطار

مخر سيل قنا
مخر سيل قنا
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية، العديد من الأحداث أبرزها، رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش مشروعات الحوكمة الإلكترونية، إحالة طبيب أسنان وصيدلي للتحقيق بوحدة البراهمة الصحية، جولة ميدانية للسكرتير العام على مخر سيل قنا الرئيسي، استعدادًا لموسم الأمطار، وصول أجهزة متطورة للعلاج الطبيعى بمستشفيات الصحة، لدعم التأهيل الحركى، نقل جثة و8 مصابين في حادث طريق قنا الصحراوى إلى مستشفى نقادة المركزي.

 

رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش مشروعات الحوكمة الإلكترونية

عقد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، عددا من الاجتماعات لمناقشة مدى إنجاز مشروعات الحوكمة الإلكترونية بالجامعة في ضوء حرص الجامعة على التحول الرقمي بمختلف قطاعاتها، بما يعزز الأداء ويعمل على دعم اتخاذ القرار وحوكمة جميع المعاملات الجامعية.
وأشاد رئيس جامعة جنوب الوادى، بالجهد المبذول من فريق العمل للمشروع لأرشفة 3886 ملف بالإدارة العامة للشئون القانونية، تضمنت 2669 قضية و807 عقد و265 مجلس تأديب، بالإضافة إلى 145 ملف إحالة للنيابة الإدارية.
 

إحالة طبيب أسنان وصيدلي للتحقيق بوحدة البراهمة الصحية بقنا

أحالت الدكتورة سمر عاطف، وكيل مديرية الصحة بقنا، صيدلي بوحدة البراهمة الصحية للتحقيق، كما تم إحالة طبيب الأسنان والتمريض بعيادة الأسنان للتحقيق لتدني خدمات عيادة الأسنان داخل الوحدة.

جاء ذلك خلال مرور مفاجئ داخل عدد من الوحدات الصحية بمركز قفط، لمراجعة خدمات الرعاية الأولية المقدمة ومدى توفير الخدمات الوقائية داخل تلك الوحدات.

استعدادًا لموسم الأمطار..جولة ميدانية للسكرتير العام على مخر سيل قنا الرئيسي

أجرى اللواء سامي علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، اليوم الجمعة، جولة ميدانية لتفقد مخر سيل قنا الرئيسي الذي يمتد بطول 6.5 كم وتبلغ سعته التخزينية 31 مليون م³، حيث يبدأ مساره من وادي قنا وينتهي عند المصب في نهر النيل بالكيلو 288 بر أيمن.

تضمنت الجولة المرور بعدد من النقاط الحيوية على امتداد المخر، شملت كوبري أبو صيام بمنطقة الأحوال المدنية، وسد التوجيه بمدينة قنا الجديدة، ومخر السيل بالمدينة ذاتها، إضافة إلى منطقة الحاجر/ مساكن السكة الحديد، وصولًا إلى مصب المخر الرئيسي في النيل.


 

لدعم التأهيل الحركى .. وصول أجهزة متطورة للعلاج الطبيعى بمستشفيات صحة قنا

أعلن الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن وصول دفعة جديدة من الأجهزة الطبية المتطورة إلى أقسام العلاج الطبيعى فى مستشفيات أبوتشت، قوص، والوقف، في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتطوير منظومة الرعاية الصحية بمحافظة قنا.

أوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن الأجهزة الجديدة تتضمن جهاز تنبيه العضلات، وجهاز الموجات فوق الصوتية، واللذان يُستخدمان في تحسين التأهيل الحركي للمرضى، وعلاج إلتهابات الأنسجة، وتقوية العضلات، وتقليل مضاعفات الإصابات.

نقل جثة و8 مصابين في حادث طريق قنا الصحراوى إلى مستشفى نقادة المركزي

دفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع حادث تصادم سيارتين بطريق قنا الصحراوى الغربى، لنقل جثة و ٨ مصابين إلى مستشفى نقادة المركزى.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق قنا الصحراوى الغربى، أمام مركز نقادة.

قنا حادث تصادم سيارتين وزارة الصحة العلاج الطبيعى مخر سيل قنا جامعة جنوب الوادي أخبار قنا

اجازة

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام راحة تنتظر الطلاب والموظفين خلال شهر النصر

اسعار السجائر

استقرار وتشديد الرقابة.. أسعار السجائر في مصر اليوم الجمعة

موعد صرف معاشات اكتوبر

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر بعد الزيادة الأخيرة

بريطانيا

أول تعليق من الحكومة البريطانية على تعيين توني بلير حاكما لغزة

سيدعبدالحفيظ

الأب الثاني.. سيد عبد الحفيظ يبكي على الهواء في رسالة وداع مؤثرة

مسابقه الازهر للمعلمين

غدًا آخر موعد للتقديم| رابط وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025 والتخصصات المطلوبة

فيفا

تعديلات جديدة في كأس العالم تؤثر على مصر والمنتخبات الأفريقية.. ماذا يحدث؟

نتنياهو

معجبون مستأجرون.. من صفق لنتنياهو في الأمم المتحدة؟

خلال الندوة

التمثيل التجاري يروج للفرص الاستثمارية أمام كبريات الشركات الألمانية

خلال افتتاح الجناح

تعاون بين التمثيل التجاري وMSMEDA لتنظيم الجناح المصري بمعرض التجارة الدولي UPITS بالهند

غرفة الجيزة التجارية

الغرفة التجارية بالجيزة تناقش انتقال صلاحيات التفتيش على الأغذية

بالصور

مشروبات محبوبة قد تؤدي إلى تلف الكبد.. كيف تحمي نفسك؟

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

هل وجبة الفطور ضرورية؟ ..سكينة جمال: ترتبط بنمط الحياة الصحي

فياجرا طبيعية ..فاكهة محببة للرجال ترفع القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

الرئيس السيسي

نحن مسالمون لكن لسنا ضعفاء .. كلمات نــ.ـارية من الرئيس السيسي

مخاطر الشعيرية سريعة التحضير

7 مخاطر صحية وراء تناول الشعرية سريعة التحضير يوميا

زواج رانيا يوسف

رسميا.. رانيا يوسف تعلن ارتباطها بالمخرج أحمد جمال

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

