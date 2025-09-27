قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يوجه بالاهتمام بشكاوى واستغاثات المواطنين من ذوي الهمم
إطلاق برنامج مجاني لتعليم اللغة الألمانية لتأهيل الشباب لسوق العمل الدولي
هل حان وقت البيع أم الشراء؟.. تطورات أسعار الذهب اليوم في مصر
زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب غرب الصين.. ولا بيانات عن إصابات
حلف شمال الأطلسي يستعرض قوته أمام روسيا
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 27-9-2025
مفاجآت مستمرة.. استقرار حالة الطقس نهارا وتحذيرات ليلا
الأهلي يرفع حالة الطوارئ قبل مواجهة الزمالك بالدوري
فتح باب تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
تفوق على محمد صلاح.. كيف نجح ديمبلي في سباق الكرة الذهبية ؟
موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة
برلمان

حوافز غير ضريبية لـ 8 مشروعات طبقا للقانون .. تعرف عليها

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة
معتز الخصوصي

حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوافز غير ضريبية لـ 8 مشروعات.
 

حوافز غير ضريبية

وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:

- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.

-مشروعات ريادة الأعمال.

-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.

-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.

-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.

-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.

-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.

-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.

العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.

وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.

وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.

تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوافز غير ضريبية مشروعات ريادة الأعمال مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى المشروعات الصناعية

