علامات تكشف الطمام الفاسدة .. انتبه قبل تناولها

تكون الطماطم لذيذة عندما تكون ناضجة ونابضة بالحياة في اللون، ولكن يمكن أن تفسد بسرعة كبيرة ، عادة ما يكون من السهل معرفة ما إذا كانت الطماطم قد أفسدت، لأنها ستصبح طرية.

كيفية معرفة ما إذا كانت الطماطم فاسدة

يقول الشيف جيف وودوارد إن أفضل طريقة لاكتشاف الطماطم الفاسدة هي فتحها، حتى لو بدا الخارج مملا أو كدمات، فإن الطماطم لا تزال مناسبة لتناول الطعام إذا كان الداخل يبدو مشرقا وطازجا، إذا كان اللحم في الداخل بنيا أو به بقع، فقد أصبحت الطماطم فاسدة ويجب عليك التخلص منها.





علامات الطماطم الفاسدة

ابحث عن الكثير من الكدمات والعصير المتسرب

إذا كانت الطماطم الخاصة بك تحتوي على كدمة واحدة أو اثنتين، فلا تزال آمنة للأكل - لكنها تسوء بسرعة، اقطع الكدمات وتناول الطماطم أو استخدمها في وصفة في أقرب وقت ممكن، إذا كانت الطماطم مغطاة بالكدمات وتسرب العصير من الداخل، فمن المحتمل أن تكون متعفنة وتحتاج إلى رميها.

* قد تبدو الطماطم السيئة أيضا مملة اللون، الطماطم الناضجة نابضة بالحياة دائما!

* هل من المقبول تناول طماطم كدمات؟ نعم، طالما أنها مصابة بكدمات فقط في مكانين، تأكد من أنه ليس متعفنا أو يتسرب من العصير.

اشعر إذا كان ناعما ولطيفا.

الطماطم الجيدة والناضجة ممتلئة بالعصير وثابتة الملمس (ولكن ليس صلبا)، الطماطم المتعفنة ناعمة وطرية الملمس، من الأفضل التخلص منه بدلا من محاولة تناوله.

تحقق من وجود بقع العفن السوداء أو البيضاء أو الخضراء

عندما ينمو العفن على الطماطم، فإنه يميل إلى الظهور كبقع سوداء أو بيضاء أو خضراء، إذا رأيت هذه، فقد انتهت صلاحيتها، توصي وزارة الزراعة الأمريكية بالتخلص من الطماطم المتعفنة على الفور.

* هل من المقبول تناول طماطم متعفنة؟ لا، لا تأكل أبدا طماطم عليها العفن، تخلص منه حتى لو رأيت واحدا أو اثنين فقط من الزغب.



تحقق من وجود رائحة حامضة.

يجب أن تكون رائحة الطماطم الناضجة زهرية، وشهية، وجيدة، إذا كانت رائحتها حامضة أو كريهة، فلا تأكلها، حتى لو كانت تبدو جيدة من الخارج، ربما بدأ بالفعل في التعفن تحت الجلد.

المصدر: wikihow