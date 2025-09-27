قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو كويك: الاحتلال يرتكب مـ.جازر جديدة في النصيرات والزوايدة
بعد وفاة عريس أسوان.. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن الجلطة الدماغية
الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة طالبتنا بتسليم كل المواد النووية المخصبة
الذهب ينهي أسبوعا قويا بارتفاع يقارب 3% بدعم بيانات التضخم الأمريكية
وزير الإنتاج الحربي: طرح أجهزة إنتاج المياه من الهواء بالأسواق قريبا ..وصنعنا الطلمبات الغاطسة لمحطات الرفع
الزراعة: لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة والدولة ملتزمة بتلبية احتياجات المزارعين
أمن المنوفية يفحص فيديو زومبي المنوفية.. وشهود عيان: أجنبية مضطربة نفسيا
الزمالك يرتدي الزي البديل في مباراة القمة أمام الأهلي.. الإثنين المقبل
طفل يلهو بشرفة في الطابق الخامس بالغردقة يثير جدلاً واسعا على مواقع التواصل
وكيل الأزهر ورئيس الجامعة يتفقدان سير الدراسة بشريعة والقانون القاهرة
مصر.. وجهة العالم في اليوم العالمي للسياحة
بعد وفاة 13 شخصا.. النيابة تقرر حجز 3 من مستأجري مصنع المحلة المنهار
علامات تكشف الطمام الفاسدة .. انتبه قبل تناولها

الطماطم
الطماطم
هاجر هانئ

تكون الطماطم لذيذة عندما تكون ناضجة ونابضة بالحياة في اللون، ولكن يمكن أن تفسد بسرعة كبيرة ،  عادة ما يكون من السهل معرفة ما إذا كانت الطماطم قد أفسدت، لأنها ستصبح طرية.

كيفية معرفة ما إذا كانت الطماطم فاسدة

يقول الشيف جيف وودوارد إن أفضل طريقة لاكتشاف الطماطم الفاسدة هي فتحها، حتى لو بدا الخارج مملا أو كدمات، فإن الطماطم لا تزال مناسبة لتناول الطعام إذا كان الداخل يبدو مشرقا وطازجا، إذا كان اللحم في الداخل بنيا أو به بقع، فقد أصبحت الطماطم فاسدة ويجب عليك التخلص منها.


 

علامات الطماطم الفاسدة

ابحث عن الكثير من الكدمات والعصير المتسرب

إذا كانت الطماطم الخاصة بك تحتوي على كدمة واحدة أو اثنتين، فلا تزال آمنة للأكل - لكنها تسوء بسرعة، اقطع الكدمات وتناول الطماطم أو استخدمها في وصفة في أقرب وقت ممكن، إذا كانت الطماطم مغطاة بالكدمات وتسرب العصير من الداخل، فمن المحتمل أن تكون متعفنة وتحتاج إلى رميها.

* قد تبدو الطماطم السيئة أيضا مملة اللون، الطماطم الناضجة نابضة بالحياة دائما!

* هل من المقبول تناول طماطم كدمات؟ نعم، طالما أنها مصابة بكدمات فقط في مكانين، تأكد من أنه ليس متعفنا أو يتسرب من العصير.

اشعر إذا كان ناعما ولطيفا.

الطماطم الجيدة والناضجة ممتلئة بالعصير وثابتة الملمس (ولكن ليس صلبا)، الطماطم المتعفنة ناعمة وطرية الملمس، من الأفضل التخلص منه بدلا من محاولة تناوله.

تحقق من وجود بقع العفن السوداء أو البيضاء أو الخضراء

عندما ينمو العفن على الطماطم، فإنه يميل إلى الظهور كبقع سوداء أو بيضاء أو خضراء، إذا رأيت هذه، فقد انتهت صلاحيتها، توصي وزارة الزراعة الأمريكية بالتخلص من الطماطم المتعفنة على الفور.

* هل من المقبول تناول طماطم متعفنة؟ لا، لا تأكل أبدا طماطم عليها العفن، تخلص منه حتى لو رأيت واحدا أو اثنين فقط من الزغب.
 

تحقق من وجود رائحة حامضة.

يجب أن تكون رائحة الطماطم الناضجة زهرية، وشهية، وجيدة، إذا كانت رائحتها حامضة أو كريهة، فلا تأكلها، حتى لو كانت تبدو جيدة من الخارج، ربما بدأ بالفعل في التعفن تحت الجلد.

السبب في الشعور أنك تسقط فجأة وأنت تنام
حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان
تسلا
لكزس
