أوباما: لا يوجد منطق عسكري لما تفعله إسرائيل بغزة.. ويجب إقامة دولة فلسطينية
كيلو اللحوم بـ 250 جنيها.. ننشر أسعار السلع بمنافذ وزارة الزراعة
ثلج الملح.. ظاهرة جيولوجية فريدة في البحر الميت تربك العلماء| ما القصة؟
بقيادة سعودية .. 12 دولة تشكل تحالفًا جديدًا لدعم السلطة الفلسطينية
قائد منتخب إيطاليا يرحب.. تفاصيل مثيرة في مفاوضات الأهلي مع كانافارو
رحمة أحمد تكشف حقيقة إصابتها بتضخم فى الكبد.. تفاصيل
عربية النواب : السيسي يقود ضمير الإنسانية نحو سلام عادل بالمنطقة
اليوم.. ذكرى هجرة النبي من مكة للمدينة.. نقطة تحول بمسار الدعوة الإسلامية
إيران تواصل بناء موقع عسكري شديد التحصين في أصفهان
شراكة مصرية ألمانية لتسهيل تنقل الأيدي العاملة والحد من الهجرة غير الشرعية
كامل الوزير يوجه بدراسة أثر مشروعات النقل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية
الشكاوى الحكومية تستجيب لعدد من طلبات ذوى الهمم
برلماني: وعي الشعب المصري درع الوطن وسلاحه الأقوى فى مواجهة التحديات

الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب
فريدة محمد

أشاد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مستوى الوعي والفهم لدى أبناء الشعب المصري، والذي تجلى بوضوح في ردود الأفعال الواعية تجاه التحديات الراهنة، مؤكداً أن هذا الوعي الشعبي يمثل الركيزة الأساسية في بناء الدولة الحديثة وحماية مقدراتها.

وقال “سليم” في بيان له أصدره اليوم : إن إشادة الرئيس بوعي المصريين تحمل رسائل بالغة الدلالة، إذ تؤكد أن الشعب المصري أصبح أكثر إدراكاً لخطورة ما يواجهه الوطن من مخاطر خارجية وتحديات داخلية، وأكثر استعداداً للالتفاف حول قيادته الوطنية في مواجهة أي محاولات للنيل من استقراره 

 وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب أن يحظى عدد من المحاور بأكبر قدر من الاهتمام من جانب المصريين، وهي  تعزيز الوحدة الوطنية والاصطفاف الشعبي خلف القيادة السياسية لمواجهة حملات التضليل والإشاعات ودعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنتاج وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وترشيد الاستهلاك ، والحفاظ على الأمن القومي والتصدي لمحاولات استهداف وعي الشباب عبر الفضاء الإلكتروني والإعلام المضلل ، والاستثمار في التعليم والثقافة كخط الدفاع الأول ضد الفكر المتطرف والتحديات المجتمعية ، وترسيخ قيم العمل والانضباط كطريق وحيد لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة.

واختتم “سليم” بيانه بالتأكيد على أن الشعب المصري، بوعيه الراسخ والتفافه حول دولته، قادر على إفشال كل المخططات، وأنه يثبت في كل مرة أنه السند الحقيقي للدولة المصرية، والدرع الحصين في وجه جميع المخاطر.

