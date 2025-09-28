سعر أقل دولار اليوم الأحد 28-9-2025

شهد أقل سعر دولار مقابل الجنيه؛ استقرارا في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 28-9-2025.

وثبت سعر الدولار أمام الجنيه على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية، وذلك لليوم الرابع على التوالي.

تعطل البنوك

وقبل أيام اعلن البنك المركزي المصري تعطل البنوك وفروعها على مستوى الجمهورية بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية لكل العاملين في الجهاز المصرفي بمختلف درجاتهم الوظيفية.

ورغم تعطل البنوك إلا البنك المركزي المصري كان له حرص على استمرار الخدمات الرقمية التي تقدمها البنوك سواء السحب و الإيداع والتحويل عبر المحافظ الإلكترونية.

آخر تحديث لأقل سعر دولار

استقرار الدولار اليوم

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل البنوك دون تغيير.

آخر تداول

وفقا لأحدث تداول للدولار منذ الخميس الماضي والذي ثبت خلاله سعر الصرف الأجنبي.

آخر تحديث لسعر الدولار

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 48.05 جنيه للشراء و 48.19 جنيه للبيع

أقل سعر

وصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.02 جنيه للشراء و48.12 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.03 جنيه للشراء و 48.13 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB.

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.05 جنيه للشراء و 48.15 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، الكويت الوطني، البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

متوسط سعر الدولار في البنوك

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك مسجلا نحو 48.06 جنيه للشراء و48.16 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، الأهلي الكويتي، فيصل الاسلامي،المصرف العربي الدولي"

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.07 جنيه للشراء و 48.17 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، بيت التمويل الكويتي"

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.08 جنيه للشراء و 48.18 جنيه للبيع في بنوك " العربي الافريقي الدولي، قطر الوطني QNB، HSBC، قناة السويس، الاسكندرية، مصر، الأهلي المصري".

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.1 جنيه للشراء و 48.2 جنيه للبيع في بنوك “ سايب، ميد بنك”

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو48.16 جنيه للشراء و 48.25 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

وصل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.13 جنيه للشراء و 48.23 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

تحذيرات لعملاء البنوك

أكد البنك المركزي المصري أن البنوك لا تطلب أبدًا أي بيانات خاصة بحسابات العملاء سواء عبر الاتصالات الهاتفية أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك في إطار الحرص الدائم على توعية المواطنين بمخاطر الاحتيال المصرفي.

الحفاظ على سرية العملاء

وفي هذا السياق، يهيب البنك المركزي المصري بجميع عملاء القطاع المصرفي عدم التجاوب مع أي صفحات أو رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي تدّعي الانتماء للبنوك وتطالب العملاء بتزويدها ببياناتهم الشخصية أو المصرفية، وخاصة الأرقام وكلمات المرور السريةكما يؤكد البنك المركزي على عملاء القطاع المصرفي أهمية التواصل مع مراكز الاتصال الرسمية (Call Center) الخاصة بكل بنك أو عبر قنوات الاتصال الرسمية في حال وجود أي شكاوى أو استفسارات.