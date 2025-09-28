تفاصيل تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الـ43 من مصر إلى قطاع غزة

تحركت قافلة المساعدات الإنسانية الـ43 من مصر إلى قطاع غزة، وجاء ذلك في خبرا أذاعته فضائية القاهرة الإخبارية.

وأوضح مراسلها أن القافلة الـ43 للمساعدات إلى غزة تحمل الأرز والدقيق والزيت والسكر والجبن.

ولفت إلى أن الجانب الإسرائيلي يعرقل دخول بعض شاحنات المساعدات إلى غزة دون تقديم أي توضيحات رسمية للأسباب.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم السبت، إن أكثر من 750 ألف شخص فروا من مدينة غزة مع تصعيد الجيش لهجومه على القطاع.

وذكر كاتس أن عملية الخروج مستمرة مع انتقال إسرائيل إلى ما وصفه بالمرحلة "الحاسمة" من عمليتها.