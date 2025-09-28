إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيماطل وقد يطلب من واشنطن وقتا لتعديل مقترحها بشأن غزة

أكد إعلام إسرائيلي عن مصادر مقربة من نتنياهو، أن رئيس الوزراء سيماطل وقد يطلب من واشنطن وقتا لتعديل مقترحها بشأن غزة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

ووجه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما انتقادات مباشرة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرا أن استمرار الوضع الإنساني في غزة "أمر لا يطاق"، وأن هناك "لعبة ساخرة" تمارس على حساب المدنيين.

وفي خطاب ألقاه في العاصمة الأيرلندية دبلن، حيث تسلم "ميدالية الحرية" التي تمنحها المدينة لشخصيات عامة بارزة، قال أوباما: "نحن، الذين لسنا طرفا مباشرا في العنف، يجب أن نقول: لا يمكن للأطفال أن يموتوا جوعا. لا منطق عسكري في استمرار قصف ما دمر بالفعل".

وأكد أوباما أن القادة السياسيين، سواء في إسرائيل أو أماكن أخرى، يستفيدون من إبقاء شعوبهم رهينة لروايات الانقسام والصراع: "للقادة مصلحة في استمرار رواية ’نحن وهم‘، لأن ذلك يساعدهم على البقاء في السلطة. إنها لعبة ساخرة، شاهدتها مرارًا خلال رئاستي، ولم أكن دائمًا موضع ترحيب بسبب ذلك".







