طارق فهمي: هناك تصميم من الإدارة الأمريكية على إنجاح مقترح وقف إطلاق النار

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية إن هناك تصميم من الإدارة الأمريكية على إنجاح مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وللمرة الأولى يطرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأمر مباشرة.

وقف إطلاق النار في غزة

وأضاف أستاذ العلوم السياسية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» تقديم الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادر فعلا على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويجب دعم المبادرة الأمريكية في هذا الأمر.

لافتا إلى أن ترامب يستطيع أن يضغط على نتنياهو لوقف الحرب الدائرة في قطاع غزة، والإدارة الأمريكية تتحدث الآن عن رؤية أشمل.

وأشار إلى أننا سنكون أمام سيناريوهين، أولهما حذر حيث إن رئيس وزراء الاحتلال سيعترض بعض البنود المكونة من 21 بند.