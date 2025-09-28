رئيس جامعة الأزهر يشارك في احتفالية استقبال الطالبات المستجدات بكلية الدراسات الإسلامية

قام فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود رئيس جامعة الأزهر، بالمشاركة في الاحتفالية التي نظمتها كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة لاستقبال الطالبات المستجدات وتكريم الطالبات المتفوقات، إضافة إلى تكريم منسقات التربية الوطنية.



ورحب رئيس الجامعة بالطالبات المستجدات ، خلال كلمته اليوم الأحد ، وقدم لهن التهنئة بالتحاقهن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، مشيرًا إلى أنها جامعة لأنها تضم أكثر من كلية داخلها؛ فشعبة أصول الدين تعادل كلية أصول الدين، وشعبة اللغة العربية تعادل كلية اللغة العربية، وشعبة الشريعة تعادل كلية الشريعة، إضافة إلى شعبة القراءات، التي تم افتتاحها العام الماضي، تعادل كلية القرآن الكريم.



وأوضح أن جامعة الأزهر استقبلت الطلاب الجدد هذا العام ببرامج علمية عصرية ومتميزة تلبي حاجة المجتمع وسوق العمل، وحث الطالبات على الجد والاجتهاد في طلب العلم، والمشاركة في جميع الأنشطة الطلابية التي تثري العقل وتنير الفكر.



وفي ختام الاحتفالية ، قام رئيس الجامعة وعميدة الكلية بتكريم الطالبات المتفوقات في المجالات العلمية المتنوعة، ومنحهن شهادات التقدير.