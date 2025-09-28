مخزن لإصلاح المقاعد.. تعليم الإسكندرية تكشف حقيقة الصور المتداولة| خاص

كشف الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية حقيقة الصور المتداولة لمدرسة مدرسة سمير التجريبية الرسمية لغات بمحرم بك التابعة لادارة وسط التعليمية.

وردا على شكوى أحد اولياء الأمور بشأن تهالك المقاعد بالمدرسة، قال أبوزيد في تصريحات خاصة لصدى البلد إن الصور المتداولة لمخزن المدرسة الذي يستخدم في إصلاح مقاعد الطلاب وليس لفصل من الفصول كما تزعم الشكوى.

وأشار أبوزيد إلى أنه حاليا جاري إصلاح المخزن عقب انتهاء أعمال الصيانة الدورية للمقاعد قبيل انطلاق العلم الدراسي.

واضاف مدير المديرية أن المدرسة خضعت لأعمال الصيانة الدورية حفاظا على ابنائنا الطلاب وتم استقبالهم فيها منذ اليوم الأول لبدء الدراسة دون أي مشاكل.

وناشد ابوزيد وسائل الإعلام بتحري الدقة في نشر المعلومات، واستيقاءها من مصادرها الرسمية.