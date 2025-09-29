عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة: نتنياهو يتهرب من إتمام صفقة لوقف إطلاق النار

أكدت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة، أن نتنياهو ينكل بنا ويتهرب من إتمام صفقة لوقف إطلاق النار بغزة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ”.

قالت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة:" لن نسمح لنتياهو ولا لحكومته بالتخلي عن ذوينا".

وأضافت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة:" ندعو الرئيس ترامب إلى عدم التخلي عن ذوينا ووضع حدا للحرب".



وفي وقت سابق، انتقدت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، بشدة القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المواد الغذائية الأساسية والأدوية إلى قطاع غزة، ووصفتها بأنها تمثل "عارًا أخلاقيًا".

وخلال كلمتها في مؤتمر حزب العمال بمدينة ليفربول، الاثنين، شددت كوبر على أن بريطانيا اعترفت بدولة فلسطين إيمانًا بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام الدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.