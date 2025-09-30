اجتماع الكهنة في عيد "الصليب" بعزبة النخل

صلى نيافة الأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس عزبة النخل والمرج، القداس الإلهي لليوم الأول من عيد الصليب المجيد، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على مدار ثلاثة أيام من ١٧ وحتى ١٩ توت، في كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس عمود الدين بمنطقة عزبة النخل.

كما عقد مجمع كهنة كنائس القطاع، اجتماعهم الدوري في الكنيسة ذاتها، وألقى نيافة الأنبا سيداروس كلمة عن "أهمية الافتقاد"، وتم عمل ندوة مفتوحة مع الآباء عن "تحديات الخدمة وكيفية النهوض بها"، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.