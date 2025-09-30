قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
أخبار البلد

اجتماع الكهنة في عيد "الصليب" بعزبة النخل

ميرنا رزق

صلى نيافة الأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس عزبة النخل والمرج، القداس الإلهي لليوم الأول من عيد الصليب المجيد، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على مدار ثلاثة أيام من ١٧ وحتى ١٩ توت، في كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس عمود الدين بمنطقة عزبة النخل.

كما عقد مجمع كهنة كنائس القطاع، اجتماعهم الدوري في الكنيسة ذاتها، وألقى نيافة الأنبا سيداروس كلمة عن "أهمية الافتقاد"، وتم عمل ندوة مفتوحة مع الآباء عن "تحديات الخدمة وكيفية النهوض بها"، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

