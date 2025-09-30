قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صفقة القرن بصيغة جديدة.. خبير: خطة ترامب لإنهاء حرب غزة غطاء لتصفية القضية الفلسطينية
مبعوث الصين بالأمم المتحدة: ما تفعله إسرائيل انتهاك شديد لحقوق الفلسطينيين
عملية دهس وإطلاق نار وإصابة 3 في غوتش عتصيون.. والكشف عن مصير منفذ العملية
خارجية الدوحة: جهود مصرية قطرية تركية لإنهاء الحرب في غزة
رئيس الاتحاد الإسباني لكرة اليد يزور المتحف الكبير على هامش بطولة العالم للأندية
أكثر من 50 سفينة صمود تدخل نطاق اعتراض إسرائيل.. وتهديد بإغراقها
صور..إسعاف قنا يدفع بـ10 سيارات لنقل جثث ومصابي حادث الطريق الصحراوى
الكاميرا صورته.. القبض على عامل تحرش بفتاة فى الشارع بالجيزة
الجنازة غدًا.. وفاة الدكتور عبد العليم زكي رئيس قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما
أزمة قلبية مفاجئة.. وفاة أخصائي اجتماعي أثناء طابور الصباح بالمنوفية
رئيس شركة شاومي يفجر مفاجأة: اشتروا سيارات تسلا وفككوها لمعرفة أسرارها
القبض على عاطلين تعديا على طالب بسلاح أبيض في الأقصر
محافظات

قافلة صندوق تحيا مصر تصل الفيوم لدعم 5 آلاف أسرة من الأولى بالرعاية

تحيامصر
تحيامصر

وصلت قافلة الحماية الاجتماعية من صندوق تحيا مصر إلى محافظة الفيوم، لتقديم الرعاية الاجتماعية، حيث تستهدف 5 آلاف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية.


وتأتي القافلة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف جهود الصندوق لحماية الأسر الأولى بالرعاية وبالتعاون مع جمعية صلاح الدين وبنك الكساء المصري، حيث شملت تقديم حزم من الخدمات والمساعدات الاجتماعية لضمان تحسين مستوى المعيشة للأسر المستفيدة.


وتفقد أعمال القافلة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برفقة عدد من قيادات المحافظة، ومسؤولي صندوق تحيا مصر، والعمد، والرموز الدينية بالمحافظة، مؤكدين أهمية تكاتف جهود الدولة والمجتمع المدني لتخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
 

وتضمنت القافلة 10 أطنان من اللحوم ضمن مبادرة "بالهنا والشفا"، إحدى مبادرات محور الحماية الاجتماعية، بهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية، ليستفيد منها سنويًا أكثر من 8 ملايين مواطن.
 

كما شملت القافلة إقامة معرض "دكان الفرحة" الذي يضم 50 ألف قطعة متنوعة من الملابس، الأحذية، الإكسسوارات، أواني الطهي، المفروشات، وألعاب الأطفال، حيث يُتاح لكل أسرة اختيار 15 قطعة تلبي احتياجاتها المختلفة، وذلك على مدار ثلاثة أيام من 30 سبتمبر حتى 2 أكتوبر.
 

واستهدف المعرض في محافظة الفيوم الأسر المستحقة والأولى بالرعاية عقب إجراء بحث اجتماعي لهم، لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، في قرى المغربين، والسلام، ومنشأة رحمي، والجعافرة، وبحر أبو المير، وديسا، وسنورس، وبيهمو وإبشواي، ومنشأة ربيع، والروضة، والخالدية، والحامدية، ومنشأة الأمير، وكفور النيل والتوفيقة، والكومي، والطامية، والشواشنة، وقارون، والمحمودية.
 

يذكر أن مبادرة "دكان الفرحة" تم تدشينها في أبريل 2019، وتعمل بجانب تجهيز العرائس على تنظيم معارض للملابس الجديدة للأسر والطلاب داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، مع مراعاة الجانب المعنوي، بحيث تتم إتاحة الفرصة لكل مواطن لاختيار القطع المناسبة بحرية تامة دون مقابل.

