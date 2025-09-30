فولكس فاجن أوتوماتيك بـ 650 ألف جنيه| صور

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، فولكس فاجن موديل 2012 ، وتنتمي فاجن لفئة السيارات السيدان .

مواصفات فولكس فاجن موديل 2012 الخارجية

تمتلك سيارة فولكس فاجن موديل 2012 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة فولكس فاجن، وتم تثبيت شعار شركة فولكس فاجن علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية بنفس لون السيارة .

محرك فولكس فاجن موديل 2012

تستمد سيارة فولكس فاجن موديل 2012 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون البني، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، وتمكنت من قطع مسافة 144 ألف/كم .

مقصورة فولكس فاجن موديل 2012 الداخلية

تحتوي مقصورة سيارة فولكس فاجن موديل 2012 علي العديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها كونسول وسطي، وحوامل أكواب، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها مقابض أبواب للفتح والغلق من الداخل بسهولة، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها احزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر فولكس فاجن موديل 2012

تباع سيارة فولكس فاجن موديل 2012 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 650 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .