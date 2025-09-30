رئيس الوزراء يزور مصنع العربي ـ تويواتشي لإنتاج الزجاج الهندسي

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع الزجاج الهندسي الخاص بمجموعة العربي، المُنفذ بالشراكة مع شركة تويواتشي اليابانية، والمُقام على مساحة 20 ألف متر مربع، بمدينة قويسنا الصناعية بمحافظة المنوفية، باستثمارات تبلغ 25 مليون دولار.

وأكد رئيس الوزراء أن دعم الصناعة وزيادة فرص توطينها في مصر يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية والقادمة، حيثُ تحرص الدولة على توفير كافة المقومات الداعمة لهذا التوجه وفي مقدمتها البنية التحتية المُجهزة، بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية للدولة المصرية.

وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس/ إبراهيم العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، الذي أوضح أن المصنع يُنتج زجاج واجهات المباني بأنواعه المختلفة؛ مثل الزجاج المزدوج، والزجاج الحراري، والزجاج المنحني، بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 مليون متر سنويًا، ويعتمد بنسبة 100% على المكون المحلي، مع خطط لتصدير 50% من إنتاجه إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، ويوفر المصنع نحو 300 فرصة عمل مباشرة. وأكد العربي أنهم بدأوا وقف فاتورة الاستيراد من هذا المنتج ويغذون السوق المحلية إضافة إلى التصدير للأسواق الخارجية.

وشملت الجولة داخل مصنع الزجاج الهندسي؛ تفقد منطقة تخزين خامات الزجاج، وعملية تقطيع الزجاج ومراحل تجهيز خامة الزجاج، حيث تخلل ذلك عرض على الشاشة لمتابعة عمليات التقطيع، ثم تم تفقد غرف صناعة زجاج القطارات والمترو، وأفران المعالجة الحرارية، وعرض نماذج لزجاج الأفران المُصنع، بالإضافة إلى الإشارة إلى عمليات ثقب وحفر الزجاج.

وشاهد رئيس الوزراء كذلك معرضاً لمنتجات تشكيل الزجاج التي تشمل الزجاج المستخدم في الأجهزة المنزلية والمعمار والسيارات والقطارات، وشهد أيضاً تجربة لاختبار تحميل الزجاج للأحمال عبر مرور سيارة على لوح زجاج، وتم عرض نموذج مصغر للزجاج المستخدم في الأبواب الالكترونية في محطات القطارات والمترو.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الجولة الموقع المخطط لإقامة مصنع الثلاجات المقرر إنشاؤه على مساحة 107 آلاف متر مربع، بالشراكة مع شركة شارب اليابانية، بحجم استثمارات يبلغ نحو 108 ملايين دولار، وبطاقة إنتاجية مستهدفة تصل إلى 900 ألف وحدة سنويًا، ويسهم المشروعان معًا في توفير أكثر من 4000 فرصة عمل مباشرة.

وفي ختام الجولة، التقط رئيس الوزراء صورة تذكارية مع العاملين بالمصنع، حيث شكرهم وأعرب عن فخره بهم، لكونهم نجحوا في إنتاج صناعة مهمة كان يتم استيرادها من الخارج، قائلا:" لقد أثبتم أننا كمصريين قادرون على إنتاج كل شىء وتصنيعه فى مصر".

بدوره، أعرب المهندس إبراهيم العربي، عن سعادته بتلك الزيارة المهمة لرئيس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، ومحافظ المنوفية، والتي تحمل رسالة تشجيع للصناعة الوطنية الكبيرة، مضيفاً أن استراتيجية مجموعة العربي هي توطين الصناعة وزيادة الصادرات.

كما أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، أن المواطن المصري يستحق منا أن نقدم له المُنتج الذي يحلم به من حيث الجودة أو التكنولوجيا أو خدمة ما بعد البيع لجميع المنتجات التي تحمل اسم العربي، مشيرا إلى الشراكات التي أنشأتها مجموعة العربي خلال السنوات الأخيرة وخاصة مع العلامات الكبرى في العالم، والتي تحوز ثقة المصريين، مثل شارب اليابانية، وهوفر، وكاندي، ولاجيرمانيا الإيطالية، وهيلر الألمانية، بالإضافة إلى تورنيدو، وكاجيتو؛ الاسم الياباني المنضم مؤخرا إلى السوق المصرية، والعديد من العلامات الأخرى التي تخدم بها مجموعة العربي ملايين العملاء في مصر والعالم.