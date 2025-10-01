تفقد طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم مدرسة الشهيد أحمد سامي الثانوية العسكرية بنين التابعة لإدارة شمال التعليمية رفقة رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية.

وأكد مدير المديرية أن هذه الزيارة تأتى ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية المتواصلة بمختلف الإدارات التعليمية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بها.

جاء ذلك بحضور أحمد عبد الحميد مدير المدرسة التى تضم ٧٥٠ طالب موزعين على ٢٠ فصلا دراسيا.

انتظام العملية التعليمية بمدرسة الشهيد أحمد سامي الثانوية ببورسعيد

وناقش الغرباوي طلاب الصف الأول الثانوي فى فلسفة وزارة التربية والتعليم لتطبيق نظام البكالوريا والذى يرتكز على مجموعة من المحاور الأساسية التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتعزيز تجربة التعلم للطلاب.

وأوضح وكيل تعليم بورسعيد للطلاب أن نظام البكالوريا يهدف إلى تنمية المهارات الفكرية والنقدية والتحوّل من نظام الحفظ والتلقين إلى تعزيز مهارات التفكير النقدي والتحليلي لدى الطلاب.