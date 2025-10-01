علي السيد: إسرائيل تعتمد منهج القوة منذ نشأتها وكذلك أمريكا

أكد الكاتب الصحفي علي السيد، أن الولايات المتحدة تم إنشاؤها على مبدأ القوة وتم إبادة الهنود الحمر وتكونت الولايات المتحدة .

وقال علي السيد في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامجه " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، :" إسرائيل نشأت بالقوة والعصابات المسلحة الإسرائيلية تم تجهيزها من بريطانيا كي تختطف الأرض الفلسطينية ويتم إنشاء دولة إسرائيل ".



وتابع علي السيد :" إسرائيل تعتمد منهج القوة منذ نشأتها "، مضيفا:" تم زرع إسرائيل في العالم العربي كي يكون هناك كيان مختلف الفكر والثقافة عن العرب ".

وأكمل علي السيد :" إسرائيل يعتمدون على فكرة خلط الدين بأي فكر وإيهام الجميع بأنهم شعب الله المختار ".

ولفت علي السيد :" الحركة الصهيونية اختارت أرض فلسطين كي تكون مكانا لإقامة الدولة الخاصة بإسرائيل ".