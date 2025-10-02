قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك سيحسم مصير فيريرا عقب مباراة غزل المحلة| تفاصيل
بعد إجازة 6 أكتوبر .. هل انتهت العطلات الرسمية في 2025 ؟
البحرية المصرية في أكتوبر 73.. إغلاق مضيق باب المندب وقصف أهداف العدو الساحلية
أسطول الصمود يعلن وصول السفينة "ميكينو" إلى المياه الساحلية لقطاع غزة
انخفاضات كبيرة بأسعار الطماطم خلال أيام .. والوزير يوضح أسباب الارتفاعات
خارجية إسرائيل: سنبدأ إجراءات ترحيل المشاركين بأسطول الصمود لأوروبا فور وصولهم
واشنطن ترفض تعليقات بابا الفاتيكان بشأن "سياسة المهاجرين"
نفس خطى الرئيس الكولومبي .. قرار تركي عاجل بعد الهجوم على أسطول الصمود
رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم جميع الصفوف .. حمل الآن
هل يجوز ترديد أذكار الصباح بعد الظهر لمن يستيقظ متأخرًا؟.. خلاف بين العلماء
الحرس الثوري الإيراني: أي عدوان جديد من إسرائيل سيواجه برد أقسى وأكثر صرامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

اكتشاف علمي جديد .. قوى خفية في الماس تجعل الأجهزة الإلكترونية أسرع ألف مرة

الالماس
الالماس
أمينة الدسوقي

في خطوة وصفت بأنها قد تحدث ثورة في عالم التكنولوجيا، كشف فريق من العلماء عن ظاهرة غير مسبوقة داخل الماس يمكن أن تجعل الأجهزة الإلكترونية أسرع بألف مرة مقارنة بالتقنيات الحالية.

الشحنات الافتراضية

الدراسة التي نشرت في دورية "نيتشر فوتونيكس" وأجراها باحثون من معهد بوليتكنيك في ميلانو بالتعاون مع جامعات ومراكز بحثية عالمية، من بينها جامعة تسوكوبا ومعهد ماكس بلانك ومعهد الفوتونيات وتكنولوجيا النانو (Cnr-Ifn)، سلطت الضوء على دور "الشحنات الافتراضية"، وهي جسيمات دقيقة لا تظهر إلا أثناء التفاعل مع الضوء، لكنها تؤثر بعمق على استجابة المواد الصلبة للنبضات الضوئية.

نبضات أتو ثانية سرعة غير مسبوقة

اعتمد الباحثون في تجاربهم على نبضات ضوئية فائقة القصر تدوم لبضع "أتو ثانية" (واحد على مليار من مليار جزء من الثانية)، مستخدمين تقنية مطيافية الانعكاس العابر بمقياس الأتو ثانية.

وأظهرت النتائج أن هذه الشحنات الافتراضية تسهم في تحولات إلكترونية سريعة داخل الماس، وهو ما كان يعتقد سابقا أنه يحدث فقط بفعل حركة الشحنات الفعلية.

تغيير قواعد الفهم التقليدي

يقول ماتيو لوتشيني، أستاذ الفيزياء والمؤلف الرئيسي للدراسة: "لقد أظهرنا أن إثارة الناقل الافتراضي، الذي يتطور في بضعة مليارات من المليار من الثانية، أمر أساسي للتنبؤ بدقة بالاستجابة البصرية الفائقة السرعة للمواد الصلبة".

أما روسيو بوريجو فاريلاس، الباحثة في المركز الوطني للبحوث النووية، فأكدت أن هذه النتائج تمثل "خطوة رئيسية نحو تطوير الإلكترونيات فائقة السرعة".

نحو أجهزة بترددات بيتا هرتز

ويشير الخبراء إلى أن هذا الاكتشاف قد يمهد الطريق لتطوير أجهزة بصرية جديدة مثل المفاتيح و المعدلات القادرة على العمل بترددات بيتا هرتز، أي أسرع بألف مرة من الإلكترونيات التقليدية.

ويمثل ذلك قفزة علمية في مجال الاتصالات والمعالجات الإلكترونية، معتمدة على فهم مزدوج لدور الشحنات الفعلية والافتراضية داخل المواد.

بهذا، يفتح الماس إلى جانب قيمته كأحد أندر الأحجار الكريمة  آفاق واعدة في عالم التكنولوجيا، قد تغير مستقبل الأجهزة الإلكترونية وأساليب تفاعلها مع الضوء.

الأجهزة الإلكترونية عالم التكنولوجيا الشحنات الافتراضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حجز وحدات بديلة للإيجار القديم

الشقق البديلة للإيجار القديم.. رابط التقديم للحصول على وحدة

واقعة سلايف الشرقية

الشرارة الأولى كانت هنا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «سلايف الشرقية» |فيديو

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف مفاجأة بشأن وفاة عريس بعد دخوله القاعة بـ 8 دقائق

سعر الدولار الآن في مصر مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

بعد الإغلاق الأمريكي.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

تشيرنوبل

قصف روسي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لمفاعل تشيرنوبل النووي

حسين الشحات وخوان بيزيرا

بعد واقعة بيزيرا.. رابطة الأندية تكشف سبب عدم معاقبة حسين الشحات

ترشيحاتنا

مجموعة السبع

ضغط ألماني فرنسي إيطالي لمصادرة الأصول الروسية المجمدة

غارة إسرائيليىة - ارشيفي

استشهاد شخصين وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

الإمارات والعراق يدعوان إلى استثمار الزخم الدولي لدعم الاعتراف بدولة فلسطين

الإمارات والعراق يدعوان إلى استثمار الزخم الدولي لدعم الاعتراف بدولة فلسطين

بالصور

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم
طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم
طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

بملابس ملفتة.. ناهد السباعي تثير الجدل بجمالها

بملابس ملفتة..ناهد السباعى تثير الجدل بجمالها
بملابس ملفتة..ناهد السباعى تثير الجدل بجمالها
بملابس ملفتة..ناهد السباعى تثير الجدل بجمالها

بيض السمان.. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك

بيض السمان .. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك
بيض السمان .. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك
بيض السمان .. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك

إطلالة مختلفة.. بسمة بوسيل تثير الجدل خلال عرض أزياء أسبوع الموضة في باريس

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

فيديو

ذهب

توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد