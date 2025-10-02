طريقة عمل دجاج مقلي بالصوص.. بمذاق لا يقاوم

قدمت الشيف نورا السادات، مقدمة برنامج عمايل إيديا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل دجاج مقلي بالصوص في البيت بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.

مقادير دجاج مقلي بالصوص



● صدور دجاج شرائح

● دقيق

● بقسماط

● كاري

● بيض

● بصل مبشور

● زيت للقلي

الصوص:

● دقيق

● ثوم

● لبن

● كريمة

● بقدونس

● بصل أخضر

● زيت

● ملح وفلفل

● 7 بهارات

● بطاطس شيبس للتقديم



طريقة تحضير دجاج مقلي بالصوص



تتبل شرائح الدجاج بالبصل والملح والفلفل والكاري

تقلب في الدقيق ثم في خليط البيض المخفوق مع الملح والفلفل

توضع في البقسماط

تقلى في الزيت

الصوص:

يشوح الثوم والدقيق في الزيت

يضاف البقدونس والملح والفلفل والبهارات

يضاف اللبن ويقلب كل الخليط حتى الغليان ويغلظ القوام

يمكن إضافة القليل من الكريمة أو الجبنة الكريمي حسب الرغبة

تقدم قطع الدجاج مع الصوص والشيبس وتزين بالبصل الأخضر