المجلس الوطني الفلسطيني: مصر ركيزة أساسية في الجهود الرامية إلى حماية شعبنا
الصلعا.. قرية العلم والقرآن في قلب سوهاج
الصحفيين تتعاقد مع تطبيق "يداوي" لتوصيل الأدوية للأعضاء بمصاريف مخفضة
حريق محدود بجوار معبد موت بالأقصر دون إصابات.. والحماية المدنية تسيطر
محافظ أسوان يتفقد السوق الرئيسي بمنطقة السيل الجديد وسط ترحيب الأهالي
سم قاتل.. ماذا يحدث لطفلك عند تناول المشروبات الغازية؟
نشرة المرأة والمنوعات | التدخين الإلكتروني يزيد خطر الإصابة بمرض السكري.. كوب ماء قبل الإستحمام ينقذ حياتك لهذه الأسباب
أخبار التوك شو| الفنانة منى هلا تكشف عن زواجها المدني.. حقيقة انتشار مرض اليد والقدم والفم بين الأطفال
نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس.. ننشر أبرز بيانات حرب أكتوبر في أول أسبوع قتال
مجلس النواب يشكل لجنة خاصة لإعادة دراسة مشروع الإجراءات الجنائية
ننشر.. تشكيل لجنة إعادة دراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعترض عليها
إدارة أحادية تخلق أزمات.. سوء إدارة سد النهضة يهدد السودان
مرأة ومنوعات

طريقة عمل دجاج مقلي بالصوص.. بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل دجاج مقلي بالصوص
طريقة عمل دجاج مقلي بالصوص
هاجر هانئ

قدمت الشيف نورا السادات، مقدمة برنامج عمايل إيديا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل دجاج مقلي بالصوص في البيت بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.

مقادير دجاج مقلي بالصوص


● صدور دجاج شرائح

● دقيق

● بقسماط

● كاري

● بيض

● بصل مبشور

● زيت للقلي

الصوص:
● دقيق
● ثوم
● لبن
● كريمة
● بقدونس
● بصل أخضر
● زيت
● ملح وفلفل
● 7 بهارات
● بطاطس شيبس للتقديم


طريقة تحضير دجاج مقلي بالصوص


تتبل شرائح الدجاج بالبصل والملح والفلفل والكاري
تقلب في الدقيق ثم في خليط البيض المخفوق مع الملح والفلفل
توضع في البقسماط
تقلى في الزيت
الصوص:

يشوح الثوم والدقيق في الزيت
يضاف البقدونس والملح والفلفل والبهارات
يضاف اللبن ويقلب كل الخليط حتى الغليان ويغلظ القوام
يمكن إضافة القليل من الكريمة أو الجبنة الكريمي حسب الرغبة
تقدم قطع الدجاج مع الصوص والشيبس وتزين بالبصل الأخضر

دجاج مقلي طريقة عمل دجاج مقلي بالصوص مقادير دجاج مقلي بالصوص طريقة تحضير دجاج مقلي بالصوص

