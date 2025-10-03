المحكمة العليا الهولندية تصدر أوامر بمراجعة تصدير الأسلحة إلى الاحتلال

أعلنت المحكمة العليا الهولندية أنها لن تؤيد حظر تصدير مكونات طائرات مقاتلة إلى دولة الاحتلال.

وبحسب وكالة رويترز ؛ فقد اصدرت المحكمة العليا الهولندية أوامر للحكومة بمراجعة سياسة تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

وفي وقت لاحق أعلنت الحكومة الهولندية، تشديد القيود على تصدير جميع المنتجات العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج المتجهة إلى إسرائيل.



وقالت الحكومة في خطاب إلى البرلمان يجب فحص جميع الصادرات المباشرة والمنتجات العابرة إلى إسرائيل للتأكد من توافقها مع الأنظمة الأوروبية.

وأكدت الحكومة أن الصادرات لن تتم بعد الآن بموجب تراخيص التصدير العامة.

وقال وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب، ووزيرة التجارة رينيته كليفر: "تعود الرغبة في تطبيق ذلك إلى الوضع الأمني ​​في إسرائيل والأراضي الفلسطينية والمنطقة ككل".

وأضاف "سيظل بإمكان المصدرين طلب التراخيص، والتي سيتم التحقق منها بعد ذلك في ضوء الأنظمة الأوروبية".

وأكدت الحكومة أنه لم يتم تصدير أي منتجات عسكرية لإسرائيل من هولندا بموجب ترخيص عام منذ أن بدأت إسرائيل حربها على غزة في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت أن الترخيص العام لتصدير منتجات أمن المعلومات منخفضة المخاطر، مثل أجهزة التوجيه لأمن الشبكات، تم استخدامه بشكل متكرر للتصدير إلى إسرائيل.

وتشير تقديراتها إلى أنه سيتعين الآن طلب ما بين 50 و100 ترخيص لتصدير هذه المنتجات بشكل فردي.

جدير بالذكر أن محكمة هولندية أمرت في العام 2024 الحكومة بمنع جميع صادرات قطع غيار مقاتلات "إف-35" إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها لانتهاك القانون الدولي في الحرب على غزة.