سارة خليفة: اتجوزت لاعب كرة قدم شهير وانفصلنا.. نص التحقيقات

دقائق معدودة تفصلنا عن ثاني جلسات محاكمة سارة خليفة المتهمة بـتصنيع المخدرات داخل القاهرة الجديدة والتي من المقرر أن تنعقد اليوم السبت برئاسة المستشار عبد المنصف إسماعيل محمود، وعضوية المستشارين عصام أحمد بكار وصديق محمد رفيق.



كشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، عن تفاصيل اعترافات سارة خليفة المتهمة بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.



وجاءت أقوالها كالآتي:



س.. كم عدد زيجاتك؟.

ج.. انا اتجوزت لاعب كرة شهير ومكثنا مع بعض فترة وبعدها انفصلنا.



س.. وما صلتك بالمتهم محمد خليفة حمادة خليفة ؟



ج ده اخويا



س.. وما صلتك بالمتهم اسماعيل محمد ابراهيم ابو المجد ؟



ج.. معرفهوش خالص واول مرة اشوفه هنا.



س.. وما صلتك بالمتهم فريد عبد اللطيف حسن؟



ج لا معرفوش



س.. وما صلتك بالمتهم سامح محمد ذكي ؟



ج.. سامح ده كان عايش في مصر واللي عرفني عليه فتحي وشوفته مرة واحدة في مصر عشان انا بعمل حفلات مطربين شعبيين وسامح بييجي زي اي حد.



س.. وما صلتك بالمتهم فتحي خالد فتحي ؟



ج.. أعرفه بقالي حوالي 3 سنين جالي عيادة التجميل عاوز يعمل حقن نضارة في وشه وتعرف عليا وقالي انه عنده شركة مقاولات وهو بيروح الجيم وظاهر انه شخص طبيعي جدا ويخرج ويسهر وقالي انا معجب بيكي وارتبطنا وكان يجيبلي هدايا وصاحبتي بعدها قالتلي انه مشيه شمال وماما كمان قالتلي ابعدي عن الولد ده شكله بلطجي، وبعدها بحوالي ٣ شهور انا اتخطبت لواحد تاني وبعدين فضل فتحي يكلم ويهدد خطيبي وانا مش عاوزة اقول اسمه وبدأت أكلم معارف في الشرطة والنيابة والداخلية عشان يبعد عني لحد ما وصلني الظابط عاوز يقبض عليه بعد ما عرفته بـ ٣ شهور وبعدها بحوالي 7 شهور جبت معلومات عنه عشان يقبض عليه واخلص منه وسبت مصر وسبت خطيبي ورحت الإمارات ورجعت مصر.



س.. وما هي بيانات خطيبك سالف الذكر ؟



ج انا مش عاوزة اقول اسمه لان منصبة حساس.



