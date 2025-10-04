قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل الأهلي المتوقع أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري
مستشار ألمانيا: السلام بـ غزة "في متناول اليد".. وندعم خطة ترامب
هل قراءة سورة يس 7مرات تجلب الرزق والزواج وتفك السحر؟.. انتبه
وصفة فعالة ومجربة قبل الدواء.. مشروب طبيعي سحري لعلاج احتقان الحلق
الليلة .. الأهلي في اختبار صعب أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري
أخبار التوك شو| بكري: حشد مصر لقواتها من أجل الإرهاب.. حماس : الإفراج عن أسرى الاحتلال أحياء.. والمحافظات تستعد لمواجهة الفيضان
الفريق أول فؤاد ذكري.. حاصر العدو بحريا وأغلق مضيق باب المندب
إسرائيل توقف عملية احتلال مدينة غزة استجابة لدعوة ترامب بوقف القصف
كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟
إيران تعلن إعدام 6 أشخاص بتهمة التخابر مع دولة الاحتلال
طفرة أمنيةوحملات مستمرة.. أهالي سوهاج يحتفون بمدير الأمن الجديد
ما هو الإحسان؟.. النبي أوجزه بعمل واحد يجعلك ممن يحبهم الله
حوادث

سارة خليفة: اتجوزت لاعب كرة قدم شهير وانفصلنا.. نص التحقيقات

سارة خليفة
سارة خليفة
رامي المهدي

دقائق معدودة تفصلنا عن ثاني جلسات محاكمة سارة خليفة المتهمة بـتصنيع المخدرات داخل القاهرة الجديدة والتي من المقرر أن تنعقد اليوم السبت برئاسة المستشار عبد المنصف إسماعيل محمود، وعضوية المستشارين عصام أحمد بكار وصديق محمد رفيق.


كشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، عن تفاصيل اعترافات سارة خليفة المتهمة بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.


 وجاءت أقوالها كالآتي:


 س.. كم عدد زيجاتك؟.

ج.. انا اتجوزت لاعب كرة شهير ومكثنا مع بعض فترة وبعدها انفصلنا.


س.. وما صلتك بالمتهم محمد خليفة حمادة خليفة ؟


ج ده اخويا


س..  وما صلتك بالمتهم اسماعيل محمد ابراهيم ابو المجد ؟


ج.. معرفهوش خالص واول مرة اشوفه هنا.


س.. وما صلتك بالمتهم فريد عبد اللطيف حسن؟


ج لا معرفوش


س..  وما صلتك بالمتهم سامح محمد ذكي ؟


ج.. سامح ده كان عايش في مصر واللي عرفني عليه فتحي وشوفته مرة واحدة في مصر عشان انا بعمل حفلات مطربين شعبيين وسامح بييجي زي اي حد.


س.. وما صلتك بالمتهم فتحي خالد فتحي ؟


ج.. أعرفه بقالي حوالي 3 سنين جالي عيادة التجميل عاوز يعمل حقن نضارة في وشه وتعرف عليا وقالي انه عنده شركة مقاولات وهو بيروح الجيم وظاهر انه شخص طبيعي جدا ويخرج ويسهر وقالي انا معجب بيكي وارتبطنا وكان يجيبلي هدايا وصاحبتي بعدها  قالتلي انه مشيه شمال وماما كمان قالتلي ابعدي عن الولد ده شكله بلطجي، وبعدها بحوالي ٣ شهور انا اتخطبت لواحد تاني وبعدين فضل فتحي يكلم ويهدد خطيبي وانا مش عاوزة اقول اسمه  وبدأت أكلم معارف في الشرطة والنيابة والداخلية عشان يبعد عني لحد ما وصلني الظابط عاوز يقبض عليه  بعد ما عرفته بـ ٣ شهور وبعدها بحوالي 7 شهور جبت معلومات عنه عشان يقبض عليه واخلص منه وسبت مصر وسبت خطيبي ورحت الإمارات ورجعت مصر.


س.. وما هي بيانات خطيبك سالف الذكر ؟


ج انا مش عاوزة اقول اسمه  لان منصبة حساس.


 

