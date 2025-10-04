تأجيل محاكمة المتهم بقتل عريس دمنهور لجلسة 7 أكتوبر للمرافعة

قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الخامسة، اليوم السبت، برئاسة المستشار عصام محمد عبده السيد، وعضوية المستشارين خالد رمضان جعفر، وإسماعيل محمد إسماعيل دبوس، وعماد فرج، وسكرتارية إبراهيم متولى، تأجيل محاكمة المتهم بقتل الشاب عبدالله عريس دمنهور "من ذوى الهمم" لجلسة الثلاثاء المقبل الموافق 7 أكتوبر لمرافعة دفاع المتهم ودفاع المجنى عليه ومرافعة النيابة.

وكانت المحكمة قد أجلت نظر القضية لجلسة اليوم لمرافعة النيابة والدفاع ومثل المتهم أمام النيابة من محبسه حيث طالب دفاع المتهم تأجيل المرافعة لعدم إستعداده٠

وفي وقت سابق شهدت مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، حادثا مأساويا في شهر رمضان الماضى راح ضحيتها شاب في بداية العقد الرابع من العمر، قبل أيام قليلة من خطوبته خلال إجازة عيد الفطر المبارك على يد جاره في ظروف غامضة.

كان عبد الله، البالغ من العمر 33 عامًا، يعتزم لخطوبته ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حيث كان ينوي شراء الذهب لخطيبته ولكن لقي حتفه بطعنات غادرة من جاره الذى إستغل إقامتة بمفرده وتسلل إلى الشقة من سطح المنزل لعلمه بحيازة مبلغ مالى كبير كان يعتزم شراء شبكة عروسه به.