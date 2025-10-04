قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زواج رسمي في الإمارات| طليقة أحمد مكي لـ "صدى البلد": أجبرني على توقيع تعهد بعدم إظهار الوثيقة
مدبولي: مصر لديها إمكانات استراتيجية عالمية في صناعة الدواء
مدبولي: موافقة حماس على خطة ترامب تفتح المجال لوقف فوري للحرب في غزة
مدبولي: صناعة الدواء استراتيجية..وحريصون على إحياء شركة النصر للكيماويات الدوائية
بعد ارتفاع مناسيب المياه بالمنوفية والبحيرة .. توجيه عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين
مدبولي: نستهدف تلبية احتياجات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية
نائب الرئيس الفلسطيني يحث المجتمع الدولي على وضع حد للكارثة الإنسانية في غزة
وزير الإسكان يتفقد أعمال تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة
اللواء أحمد حمدي.. أنشأ كباري العبور وحقق معجزة الحرب في 6 ساعات
زياره مفاجئة.. رئيس المؤسسة العلاجية يتفقد المستشفي القبطي
أسوأ تدهور في المبيعات.. فيات 500L تبيع سيارتين فقط هذا العام
رئيس الوزراء: ننتج 92 % من احتياجات مصر من الأدوية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تأجيل محاكمة المتهم بقتل عريس دمنهور لجلسة 7 أكتوبر للمرافعة

قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الخامسة، اليوم السبت، برئاسة المستشار  عصام محمد عبده السيد، وعضوية المستشارين خالد رمضان جعفر، وإسماعيل محمد إسماعيل دبوس، وعماد فرج، وسكرتارية إبراهيم متولى، تأجيل محاكمة المتهم بقتل الشاب عبدالله عريس دمنهور "من ذوى الهمم" لجلسة الثلاثاء المقبل الموافق 7 أكتوبر لمرافعة دفاع المتهم ودفاع المجنى عليه ومرافعة النيابة.

وكانت المحكمة قد أجلت نظر القضية لجلسة اليوم لمرافعة النيابة والدفاع ومثل المتهم أمام النيابة من محبسه حيث طالب دفاع المتهم تأجيل المرافعة لعدم إستعداده٠

وفي وقت سابق شهدت مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، حادثا مأساويا في شهر رمضان الماضى راح ضحيتها شاب في بداية العقد الرابع من العمر، قبل أيام قليلة من خطوبته خلال إجازة عيد الفطر المبارك على يد جاره في ظروف غامضة.

كان عبد الله، البالغ من العمر 33 عامًا، يعتزم لخطوبته ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حيث كان ينوي شراء الذهب لخطيبته ولكن لقي حتفه بطعنات غادرة من جاره الذى إستغل إقامتة بمفرده وتسلل إلى الشقة من سطح المنزل لعلمه بحيازة مبلغ مالى كبير  كان يعتزم شراء شبكة عروسه به.

أسوأ تدهور في المبيعات.. فيات 500L تبيع سيارتين فقط هذا العام

كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟ وهل له شكل معين؟

ما أسباب رائحة الجسم الكريهة؟ وكيف يمكن علاج هذه المشكلة؟

