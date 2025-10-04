مهاب ياسر: جوميز كلمة السر في تألقي مع الزمالك

قال مهاب ياسر، لاعب حرس الحدود الحالي وإنبي والزمالك السابق، إن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني، كان سببًا في مشاركته مع الزمالك فور انضمامه من الداخلية، مؤكدًا أنه كان مقتنعًا به وبقدراته رغم الأسماء الكبيرة التي كانت متواجدة في قائمة الفريق وقتها، لكن رحيله أنهى الحلم الجميل مع الأبيض.

وأضاف "ياسر"، في تصريحات لبرنامج “نجوم دوري نايل” مع أحمد المصري عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”: “مشاركتي مع الزمالك على حساب أسماء كبيرة مع جوميز كانت نقطة جيدة لصالحي، لكن عدم استمرار الأمر وكثرة تغيير المدربين دفعاني للرحيل بحثًا عن فرصة جديدة للعب تمكنني من العودة للتواجد في أحد أندية القمة”.

وتابع لاعب الزمالك السابق: “البرتغالي جوزيه جوميز هو المدرب الوحيد الذي أفادني في تجربتي مع الأبيض، ولو لم يرحل كنت سأستمر مع الفريق، رغم أنني كنت لا أشارك كأساسي بشكل مستمر، لكنني كنت أشارك والاستمرارية كانت ستحدث مع الوقت، لكن رحيله وتغيير المدربين المستمر أجبراني على الرحيل وخوض تجربة جديدة، فالأمور لم تكن جيدة في تلك الفترة، كان هناك لغبطة كثيرة”.

واختتم لاعب إنبي السابق: “تغيير المدربين المستمر في وقت قصير أسوأ شيء لأي فريق أو لاعب، القصة تبدأ بانضمامك لناد جديد، لا تشارك، تتدرب بشكل جيد وتبدأ في إثبات نفسك وقدراتك وتكون جاهزًا للمشاركة، يرحل المدير الفني ويأتي مدرب جديد، تعود لنقطة الصفر مجددًا، هذه القصة تكررت 5 مرات، الأمر كان صعبًا للغاية”.