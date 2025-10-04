قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سياسي فلسطيني لـ صدى البلد: موافقة حماس تفتح الطريق لإنهاء نكبة غزة
مدبولي يشهد فيلماً عن صناعة الدواء.. واستعراض لرؤية "القابضة للأدوية"
فرصة تاريخية أم اختبار صعب؟ .. ردود فعل دولية متفائلة على مبادرة ترامب للسلام .. ترقب حذر لموقف إسرائيل بعد رد حماس
الإسكان: ترحيل المبالغ المتبقية من المرحلة العاشرة التكميلية لـ بيت الوطن
القاهرة الإخبارية: نتنياهو يوافق على المرحلة الأولى من خطة ترامب للإفراج عن المحتجزين
"الهيئة الوطنية" تحدد 10 و11 نوفمبر موعدًا للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
موعد مباراة الزمالك وغزل المحله في الدوري والقنوات الناقلة
رئيس الوزراء يتوجه لمحافظة القليوبية لافتتاح وتفقد عدد من مصانع الأدوية المطورة
تأكيدا لإنفراد صدى البلد.. انتخابات مجلس النواب على مرحلتين
متحدث "فتح" لـ"صدى البلد": نرحب بخطوة "حماس".. والشرعية الفلسطينية هي الممر لأي تسوية قادمة
بالمواعيد.. الوطنية للانتخابات تعلن جدول انتخابات مجلس النواب ومواعيد التصويت
بحوزتهما أسلحة بيضاء .. القبض على شقيقين يمارسان البلطجة ببولاق الدكرور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهاب ياسر: جوميز كلمة السر في تألقي مع الزمالك

مهاب ياسر
مهاب ياسر
ياسمين تيسير

قال مهاب ياسر، لاعب حرس الحدود الحالي وإنبي والزمالك السابق، إن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني، كان سببًا في مشاركته مع الزمالك فور انضمامه من الداخلية، مؤكدًا أنه كان مقتنعًا به وبقدراته رغم الأسماء الكبيرة التي كانت متواجدة في قائمة الفريق وقتها، لكن رحيله أنهى الحلم الجميل مع الأبيض.

وأضاف "ياسر"، في تصريحات لبرنامج “نجوم دوري نايل” مع أحمد المصري عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”: “مشاركتي مع الزمالك على حساب أسماء كبيرة مع جوميز كانت نقطة جيدة لصالحي، لكن عدم استمرار الأمر وكثرة تغيير المدربين دفعاني للرحيل بحثًا عن فرصة جديدة للعب تمكنني من العودة للتواجد في أحد أندية القمة”.

وتابع لاعب الزمالك السابق: “البرتغالي جوزيه جوميز هو المدرب الوحيد الذي أفادني في تجربتي مع الأبيض، ولو لم يرحل كنت سأستمر مع الفريق، رغم أنني كنت لا أشارك كأساسي بشكل مستمر، لكنني كنت أشارك والاستمرارية كانت ستحدث مع الوقت، لكن رحيله وتغيير المدربين المستمر أجبراني على الرحيل وخوض تجربة جديدة، فالأمور لم تكن جيدة في تلك الفترة، كان هناك لغبطة كثيرة”.

 واختتم لاعب إنبي السابق: “تغيير المدربين المستمر في وقت قصير أسوأ شيء لأي فريق أو لاعب، القصة تبدأ بانضمامك لناد جديد، لا تشارك، تتدرب بشكل جيد وتبدأ في إثبات نفسك وقدراتك وتكون جاهزًا للمشاركة، يرحل المدير الفني ويأتي مدرب جديد، تعود لنقطة الصفر مجددًا، هذه القصة تكررت 5 مرات، الأمر كان صعبًا للغاية”.

مهاب ياسر الزمالك الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

منتخب الشباب

منتخب مصر يهزم تشيلي ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للشباب

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

من هو العدو الصامت في الأرز؟

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

ترشيحاتنا

جامعة سوهاج

10 آلاف طالب بجامعة سوهاج يحتفلون بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر

انتخابات مجلس النواب

صحة المنيا: 6 مستسفيات لاستقبال مرشحي مجلس النواب لإجراء الكشف الطبي

جانب من الفعاليات

رئيس جامعة بنها : برنامج متكامل لرعاية الأطفال وتنمية قدراتهم الإبداعية

بالصور

ما أسباب رائحة الجسم الكريهة؟ وكيف يمكن علاج هذه المشكلة؟

الأسباب الرئيسية لرائحة الجسم الكريهة
الأسباب الرئيسية لرائحة الجسم الكريهة
الأسباب الرئيسية لرائحة الجسم الكريهة

في عيد ميلادها الـ 58.. 10 صور تكشف عن جمال صابرين| شاهد

صابرين
صابرين
صابرين

كيف لا تصاب بالسرطان أبدا ؟.. السر في الميتوكوندريا

الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان
الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان
الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان

احذر.. 3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك دون أن تنتبه

أعطال السيارات
أعطال السيارات
أعطال السيارات

فيديو

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد