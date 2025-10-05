قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من دفاتر النصر.. محمد عبدالعاطي صائد الدبابات الإسرائيلية في حرب أكتوبر
ننشر أسماء المستشفيات المحددة لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس النواب
موعد أول يوم في شهر رمضان 2026
أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر تجتمع لمناقشة ترتيبات انتخابات مجلس النواب
اللواء باقي زكي.. حطم أسطورة الساتر الترابي لإسرائيل بخراطيم المياه
مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب برحيل نتنياهو ووقف الحرب على غزة
70 شهيدًا في غزة رغم إعلان وقف الحرب.. و«حماس»: مجـ..ـازر الاحتلال تفضح أكاذيب نتنياهو
الري تنفي غرق محافظات .. وتؤكد: ما يحدث لأراضي طرح النهر «طبيعي» |فيديو
طارق فهمي: قبول حماس بخطة ترامب للسلام في غزة خطوة إيجابية وفي توقيت مهم|فيديو
مدرب غزل المحلة: تعادلت مع الأهلي والزمالك «عشان محدش يزعل»
أمازون تطور مستقبل توصيل الطرود الذكي عبر الطائرات المسيّرة رغم التحديات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: افتتاح مصانع النصر للكيماويات الدوائية يُعزّز الأمن الصحي ويُقلل الاعتماد على الاستيراد

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

أكدت النائبة الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن افتتاح أربعة مصانع مطورة لشركة النصر للكيماويات الدوائية يُعد خطوة استراتيجية محورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء وتعزيز الأمن الصحي المصري، موضحة أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتقوية الصناعة الوطنية وتحديث بنيتها التحتية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأوضحت النائبة في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن تطوير خطوط الإنتاج في مصانع شركة النصر وفقا لأحدث النظم التكنولوجية العالمية يعكس حرص الدولة على الارتقاء بجودة المنتج المحلي وتوفير أدوية آمنة وفعالة للمواطنين بأسعار مناسبة، مؤكدة أن هذا التطوير سيسهم بشكل مباشر في تخفيف أعباء الاستيراد وتقليل الفاتورة الدولارية، ما يدعم الاقتصاد الوطني ويُسهم في استقرار سوق الدواء المصري.

وأضافت النحاس أن توطين صناعة الدواء يمثل أحد أهم محاور الأمن القومي الصحي، مشيرة إلى أن الاعتماد على التصنيع المحلي في إنتاج الأدوية الأساسية يقلل من تأثر السوق بالتقلبات العالمية، ويضمن توافر الأدوية الحيوية بشكل مستمر دون انقطاع، خاصة في الأزمات أو الأوقات الاستثنائية مثل جائحة كورونا التي أثبتت ضرورة امتلاك الدول لمصادر إنتاج دوائي وطنية قوية.

كما شددت عضو لجنة الشئون الصحية على أن الاستثمار في تحديث مصانع الدواء الحكومية لا يعد إنفاقا عاديا، بل هو استثمار في صحة المصريين وفي دعم ركائز الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن هذه الخطوة ستسهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية إقليميا ودوليا، وتفتح الباب أمام فرص جديدة للتصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية.

سارة النحاس مجلس النواب شركة النصر للكيماويات الدوائية تعزيز الأمن الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محكمة

المشدد 6 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

منحة العمالة غير المنتظمة

كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة للحصول على 1500 جنيه 6 مرات سنويًا

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

بئر

مصرع شاب انهار عليه بئر داخل منزله في أسيوط

المتهمة

هرب من الكمين والكاميرات صورته.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة سيارة المريوطية

زوجة محمود الخطيب

زوجة محمود الخطيب توجه رسالة في أحدث ظهور لها

حالة الطقس غدا في مصر .. رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا في مصر .. رياح وأمطار في هذه المناطق

ترشيحاتنا

الخطيب

الخطيب وحسن حمدي أبرز الحضور في عزاء عم محمد الجارحي | صور

أشرف بن شرقي

حسن ناظر: أداء أشرف بن شرقي مؤخرا لا يؤهله للتواجد مع منتخب المغرب

منتخب مصر

قائمة منتخب مصر في بطولة كأس العرب لوديتي المغرب

بالصور

فستان لامع.. نانسي عجرم تخطف الأنظار بظهورها

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

فورد تسدل الستار على أسطورة فوكاس بعد أكثر من عقدين

فورد فوكاس ‏ST‏
فورد فوكاس ‏ST‏
فورد فوكاس ‏ST‏

سرطان الثدي يقتــ.ـل الرجال أكثر من النساء .. تفاصيل صادمة

سرطان الثدي عند الرجال
سرطان الثدي عند الرجال
سرطان الثدي عند الرجال

تسلا تطرح سيارتها سايبرتراك في هذه الدول العربية

سايبرتراك
سايبرتراك
سايبرتراك

فيديو

حقن التخسيس

ليست للجميع وتسبب أعراضا خطيرة .. طبيب يحذر من استخدام حقن التخسيس

من حفل زفاف نجل هانى رمزي

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

ايمان عبد اللطيف

رفع حالة الاستعداد القصوى | ماذا يحدث في المحافظات بسبب نهر النيل ؟

اضرار اللانشون

توقفوا فورا.. أمراض خطيرة يسببها اللانشون للكبد والقولون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

المزيد