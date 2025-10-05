برلمانية: افتتاح مصانع النصر للكيماويات الدوائية يُعزّز الأمن الصحي ويُقلل الاعتماد على الاستيراد

أكدت النائبة الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن افتتاح أربعة مصانع مطورة لشركة النصر للكيماويات الدوائية يُعد خطوة استراتيجية محورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء وتعزيز الأمن الصحي المصري، موضحة أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتقوية الصناعة الوطنية وتحديث بنيتها التحتية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأوضحت النائبة في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن تطوير خطوط الإنتاج في مصانع شركة النصر وفقا لأحدث النظم التكنولوجية العالمية يعكس حرص الدولة على الارتقاء بجودة المنتج المحلي وتوفير أدوية آمنة وفعالة للمواطنين بأسعار مناسبة، مؤكدة أن هذا التطوير سيسهم بشكل مباشر في تخفيف أعباء الاستيراد وتقليل الفاتورة الدولارية، ما يدعم الاقتصاد الوطني ويُسهم في استقرار سوق الدواء المصري.

وأضافت النحاس أن توطين صناعة الدواء يمثل أحد أهم محاور الأمن القومي الصحي، مشيرة إلى أن الاعتماد على التصنيع المحلي في إنتاج الأدوية الأساسية يقلل من تأثر السوق بالتقلبات العالمية، ويضمن توافر الأدوية الحيوية بشكل مستمر دون انقطاع، خاصة في الأزمات أو الأوقات الاستثنائية مثل جائحة كورونا التي أثبتت ضرورة امتلاك الدول لمصادر إنتاج دوائي وطنية قوية.

كما شددت عضو لجنة الشئون الصحية على أن الاستثمار في تحديث مصانع الدواء الحكومية لا يعد إنفاقا عاديا، بل هو استثمار في صحة المصريين وفي دعم ركائز الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن هذه الخطوة ستسهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية إقليميا ودوليا، وتفتح الباب أمام فرص جديدة للتصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية.