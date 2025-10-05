اختراق كبير في الحوسبة الكمية - الكيوبت طويل المدى﻿

شهد مجال الحوسبة الكمية اختراقاً كبيراً مع تطوير شركة Alice & Bob﻿ لكيوبت جديدة يمكنها الاستمرار لمدة تصل إلى ساعة واحدة، أي مئات أو ملايين المرات أطول من الكيوبت التقليدية.

يفتح هذا التطوير المجال أمام حاسوبات كمية أصغر حجماً وأرخص تكلفة، مما قد يثور مجال الحوسبة الكمية.

التقدم التقني والمعنى﻿

تعتمد الحوسبة التقليدية على البت (التي يمكن أن تكون إما 1 أو 0) والحسابات التقليدية تتضمن مدخلاً واحداً وخوارزمية ومخرجاً واحداً. في المقابل، تعتمد الحوسبة الكمية على "الكيوبت" التي توجد ليس فقط كأرقام واحد وأصفار، بل في حالة "تراكب" بينهما، مما يسمح للحاسوبات الكمية بتحليل حلول ومخرجات متعددة في الوقت نفسه.

يأتي اختراق جوجل في التفوق الكمي من خلال أخذ عينات الدوائر العشوائية، وهو اختراق تقني معقد يتضمن تسجيل مخرجات مجموعة من الكيوبت.

يتطلب هذا النوع من أخذ العينات مستوى من قوة المعالجة غير ممكن مع الحاسوبات العادية، حتى القوية منها.

سيرجيو بويكسو، مدير الحوسبة الكمية في جوجل، وصف الاكتشاف بأنه لحظة فاصلة مشابهة لأول طيران للأخوين رايت.

التطبيقات والآفاق المستقبلية ﻿

تحمل التقنية وعوداً في مجال التشفير وكذلك تطبيقات المحاكاة والبحث. قال سوبود كولكارني، المدير التنفيذي لشركة Rigetti Computing﻿ المتخصصة في الدوائر الكمية فائقة التوصيل، إن الأمر لم يعد مسألة ما إذا كانت الحاسوبات الكمية ستصبح قابلة للتطبيق تجارياً، بل متى.

تشير التوقعات إلى أن عام 2025 سيشهد تقدماً كبيراً في الحوسبة الكمية، مع انتقال التقنية من المفهوم إلى الواقع.