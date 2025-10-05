قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منظومة تسويق جديدة| معهد القطن يكشف أهم الأنواع المستنبطة حديثا
اجتماع حسين لبيب وجون إدوارد لمناقشة تراجع نتائج الزمالك وخطة تصحيح المسار
وزير العمل يحسم الجدل: أنا مش ظالم.. العلاوة الدورية السنوية ستطبق بنسبة 3%
ما ينبغي تجنبه بعد التطعيم؟ نصائح طبية للحفاظ على فعالية اللقاح
برئاسة خليل الحية.. وصول وفد حركة حماس إلى مصر
تصفيات المونديال| حسام حسن يستقر على خط دفاع منتخب مصر أمام جيبوتي
عقوبات مشددة تواجه شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادٍ صحي بمدينة نصر
محمد جبران: قانون العمل الجديد أخرج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية
72 ساعة أمطار.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
خزنة آثار مصر.. وزير السياحة يكشف توجيها من الرئيس السيسي لحفظ تاريخ الدولة المصرية
تعليق ناري من لميس الحديدي على قرار سوريا إلغاء عطلة 6 أكتوبر
تكنولوجيا وسيارات

اختراق كبير في الحوسبة الكمية - الكيوبت طويل المدى﻿

اختراق
اختراق
احمد الشريف

شهد مجال الحوسبة الكمية اختراقاً كبيراً مع تطوير شركة Alice & Bob﻿ لكيوبت جديدة يمكنها الاستمرار لمدة تصل إلى ساعة واحدة، أي مئات أو ملايين المرات أطول من الكيوبت التقليدية. 

يفتح هذا التطوير المجال أمام حاسوبات كمية أصغر حجماً وأرخص تكلفة، مما قد يثور مجال الحوسبة الكمية.

التقدم التقني والمعنى﻿

تعتمد الحوسبة التقليدية على البت (التي يمكن أن تكون إما 1 أو 0) والحسابات التقليدية تتضمن مدخلاً واحداً وخوارزمية ومخرجاً واحداً. في المقابل، تعتمد الحوسبة الكمية على "الكيوبت" التي توجد ليس فقط كأرقام واحد وأصفار، بل في حالة "تراكب" بينهما، مما يسمح للحاسوبات الكمية بتحليل حلول ومخرجات متعددة في الوقت نفسه.

يأتي اختراق جوجل في التفوق الكمي من خلال أخذ عينات الدوائر العشوائية، وهو اختراق تقني معقد يتضمن تسجيل مخرجات مجموعة من الكيوبت.

 يتطلب هذا النوع من أخذ العينات مستوى من قوة المعالجة غير ممكن مع الحاسوبات العادية، حتى القوية منها.

 سيرجيو بويكسو، مدير الحوسبة الكمية في جوجل، وصف الاكتشاف بأنه لحظة فاصلة مشابهة لأول طيران للأخوين رايت.

التطبيقات والآفاق المستقبلية﻿

تحمل التقنية وعوداً في مجال التشفير وكذلك تطبيقات المحاكاة والبحث. قال سوبود كولكارني، المدير التنفيذي لشركة Rigetti Computing﻿ المتخصصة في الدوائر الكمية فائقة التوصيل، إن الأمر لم يعد مسألة ما إذا كانت الحاسوبات الكمية ستصبح قابلة للتطبيق تجارياً، بل متى. 

تشير التوقعات إلى أن عام 2025 سيشهد تقدماً كبيراً في الحوسبة الكمية، مع انتقال التقنية من المفهوم إلى الواقع.

الحوسبة الكمية اختراق الكيوبت

