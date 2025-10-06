معدلات التوظيف والأجور يسجلان نموا في قطر خلال سبتمبر الماضي

انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطر ليسجل 51.5 نقطة في سبتمبر الماضي مقارنة بـ 51.9 نقطة في أغسطس 2025، مشيرا إلى معدل نمو معتدل.

وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش، والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.

أظهر مؤشر «ستاندرد آند بورز جلوبال» لمديري المشتريات تراجع معدل استحداث الوظائف لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر خلال سبتمبر الماضي مقارنة بشهر أغسطس 2025. ولكنه ظل من بين أعلى المعدلات مقارنًة تاريخ الدراسة.

وأشارت الشركات إلى زيادة أعداد الموظفين في فرق المبيعات والتسويق والعمليات والإدارة من أجل إنجاز أعباء العمل وتحسين الطاقة الإنتاجية. وسجلت أعداد القوى العاملة ارتفاعا حادا في جميع القطاعات الأربعة الخاضعة للمراقبة، حيث حل قطاع الصناعات التحويلية مجددًا في المرتبة الأولى.

وإلى جانب الاستثمار في تعيين موظفين جدد، رفعت الشركات القطرية الأجور بدرجة كبيرة مجدد في سبتمبر، وظل معدل تضخم الأجور من بين أعلى المعدلات المسجلة في تاريخ الدراسة.

وفي الوقت ذاته، ارتفع متوسط أسعار الشراء بأسرع معدل في أربعة أشهر، ولكن إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج انخفض بدرجة طفيفة. وارتفعت أسعار السلع والخدمات للمرة الأولى منذ يوليو2024 وإن بدرجة متدنية.

تفاؤل حذر

وظلت توقعات النشاط التجاري الاثني عشر شهرا إيجابية للغاية. وترتبط التوقعات الإيجابية بمواطن القوة في قطاع العقارات، والطلب نتيجة ارتفاع عدد السكان المغتربين، والعوامل المحركة للسوق، والاستثمار والتنمية الاقتصادية. ومع ذلك، تراجعت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل مقارنة بشهر أغسطس 2025.

ومن جانبه قال تريفور بالشين، مدير الدراسات الاقتصادية في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت انتليجنس:

إن شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر أظهرت تحسن في النشاط التجاري في سبتمبر 2025 بالإضافة إلى ذلك، بلغ متوسط مديري المشتريات 51.6 نقطة خلال الربع الثالث من العام 2025 مشيرا إلى أداء أقل قليلا مقارنة بمتوسطي الربعين الأول (51.1 نقطة) والثاني (51.2 نقطة) من العام ذاته.

وتابع "استند النمو الإجمالي في النشاط التجاري إلى نمو أنشطة التوظيف والإنتاج والمخزون من المشتريات في سبتمبر، بينما أثر انخفاض الطلبات الجديدة وتقصير مواعيد تسليم الموردين سلبًا على قراءة مؤشر مديري المشتريات".

وأوضح أن توقعات النشاط التجاري خلال العام المقبل تراجعت مقارنة بشهر أغسطس وكان أدنى بدرجة طفيفة من متوسط الدراسة على المدى الطويل".