عبادة خفية يحبها الله وتطفئ غضبه.. تعرف على ثواب الصدقة وفضلها
حكم الدعاء والصلاة على النبي بعد ختم القرآن.. دار الإفتاء تجيب
حلم المونديال.. بعثة منتخب مصر تصل المغرب استعدادًا لمواجهة جيبوتي
خالد العناني: حملتي لليونسكو استمرت 30 شهرًا بدعم 65 سفيرًا مصريًا
أحمد جلال يبكي على الهواء متأثرًا بحديثه عن والده وبطولات أكتوبر
إبراهيم سعيد يفجر مفاجأة: مدربون يتقاضون أموالا من لاعبين للمشاركة في المباريات
قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة
إلقاء الموعظة قبل صلاة الجنازة وعند الدفن.. اعرف رأي الشرع
العكاري: انتصار أكتوبر نتاج تكاتف شعب مصر خلف قيادته وقواته المسلحة
وسط أجواء إيجابية.. استمرار المباحثات بشأن غزة بين الوسطاء وحماس بشرم الشيخ
وزير الخارجية: فوز العناني باليونسكو انتصار دبلوماسي وتاريخي مستحق لمصر
خبير عسكري: الرئيس السيسي كانت له رؤية مستقبلية بشأن توازن القوى في الإقليم

هاني حسين

قال اللواء أركان حرب بحري محفوظ مرزوق مدير الكلية البحرية الأسبق، إنّ ما شهدته القوات المسلحة المصرية خلال السنوات العشر الماضية من طفرة غير مسبوقة في التسليح والتحديث يعود إلى الرؤية المستقبلية الواضحة التي تبناها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية عام 2014.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ القيادة السياسية أدركت مبكرًا أهمية تحقيق توازن القوى في المنطقة، في ظل سعي بعض الدول إلى فرض نفوذها الإقليمي عبر التفوق التكنولوجي والعسكري، ما استدعى الإسراع في تطوير وتسليح جميع أفرع الجيش المصري، بما فيها القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، إلى جانب إدخال تقنيات الحرب الإلكترونية الحديثة التي أصبحت عصب المعركة في العصر الحالي.

وتابع، أنّ التحديث لم يقتصر على استيراد الأسلحة الحديثة، بل شمل توطين صناعة التسليح داخل مصر، حيث أصبحت الترسانات المصرية قادرة على تصنيع أحدث الفرقاطات مثل "جوويند" المزودة بتقنيات الإخفاء، لافتًا إلى أن تنويع مصادر السلاح منح مصر استقلالية في القرار العسكري وعدم الارتهان لأي قوة دولية.

وشدد على أن التطور الحقيقي يكمن في مستوى التدريب والانضباط القتالي الذي وصلت إليه القوات المسلحة، موضحًا أن المناورات المشتركة مثل "النجم الساطع" بمشاركة عشرات الدول تؤكد الجاهزية العالية والقدرة على تنفيذ المهام وفقًا لأحدث النظم العالمية في إدارة المعارك.
    

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

من علاقة محرمة إلى جريمة.. تفاصيل مقتل شاب على يد حماه في مزرعة ببني سويف

متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد الزيادة الجديدة

دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه عن المتهم: "اتحول فجأة وبقى يخوفنى كأنه مسحـ.ور"

حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه: لما حد بيدعي عليه قلبي بيوجعني

جائزة خاصة لفيلم "الوصية" في مهرجان الإسكندرية السينمائي

تفاصيل حفل علي الحجار لاحتفالية انتصارات أكتوبر في مسرح البالون.. صور

المنبر يحصد جائزة أفضل فيلم بمسابقة الطويل ودافنينو سوا بجائزة نور الشريف بمهرجان الإسكندرية

أفضل مواعيد قص الشعر في شهر أكتوبر 2025.. وتحذير من هذه الأوقات

رام 1500 بمحرك هيمي V8.. الشاحنة الأسرع مبيعا في أمريكا

طريقة عمل الأرز بالدجاج بمذاق شهي

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع سعد زغلول بمدينة الزقازيق

اختفاء غامض يهز سقارة.. تحقيقات تكشف لغز لوحة خنتي كا المفقودة

فيديو قديم يثير الجدل.. الحقيقة الكاملة وراء ظهور هبة قطب مع ابنتها دينا هشام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

