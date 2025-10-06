كريم حاتم: شرم الشيخ تشهد جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي

أكد كريم حاتم موفد القاهرة الإخبارية إلى شرم الشيخ، على أنّ المدينة تشهد جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرًا إلى أن هذه المفاوضات تعقد في "أرض السلام"، حيث تبذل مصر جهودًا مكثفة منذ عامين بهدف التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف حاتم، في تصريحات مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القاهرة تواصل العمل من أجل تسهيل دخول الشاحنات الإغاثية إلى القطاع رغم التعنت الإسرائيلي في مراجعة الشحنات، في الوقت الذي تتوالى فيه الجهود الإقليمية والدولية لدعم مسار التهدئة.

وتابع أنّ المفاوضات الحالية تأتي وسط تفاؤل حذر، خاصة في ظل استمرار الخلاف حول عدد من البنود الواردة في مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مستقبل قطاع غزة.

النقاط محل النقاش

وأشار إلى أن حركة حماس وافقت على العديد من النقاط محل النقاش، لكن لا تزال هناك ملفات عالقة تتعلق بمستقبل القطاع، ونزع سلاح الحركة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى قضايا إعادة الإعمار وترتيبات ما بعد الحرب.

محاولة استهداف فاشلة

وأوضح موفد القاهرة الإخبارية أن وفد حركة حماس يترأسه خليل الحية، الذي يشارك في المفاوضات بعد نجاته من محاولة استهداف فاشلة في العاصمة القطرية الدوحة خلال الأسابيع الماضية، وهي مفارقة لافتة بالنظر إلى طبيعة الظروف المحيطة بهذه الجولة، كما يشارك وفد أمريكي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إلى جانب جاريد كوشنر الذي يمتلك خبرة في إدارة ملف الشرق الأوسط خلال إدارة ترامب السابقة.