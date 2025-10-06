قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية: فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو أكبر انتصار في تاريخ المنظمة
بسبب رقم واحد يا أنصاص.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة
فوزٌ لمصر وريادتها.. شيخ الأزهر يهنئ خالد العناني بفوزه مديرًا عامًّا لليونسكو
امرأة قدمت أبنائها شهداء في سبيل الله.. تعرف عليها
عوائد شهادات الاستثمار في البنوك بعد خفض الفائدة
فور الفوز.. رسالة خالد العناني مدير عام منظمة اليونسكو لرئيس جامعة حلوان
اكتشف سرا تحدث عنه الرسول لن تستغنى عنه بعد اليوم
الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه: لما حد بيدعي عليه قلبي بيوجعني
أحمد موسى يهنئ خالد العناني بفوزه برئاسة اليونسكو
بعد انتخابه مديرًا عامًا لـ اليونسكو.. أبو العينين يهنئ خالد العناني: فوز ثمين يعكس قوة الدبلوماسية المصرية وقيمتها كقاطرة للعلوم والثقافة
مفتي الجمهورية يهنئ العناني بمناسبة اختياره مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو
نصر جديد لمصر | رئيس الوزراء يهنئ الدكتور خالد العناني بفوزه بمنصب مدير منظمة اليونسكو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

كريم حاتم: شرم الشيخ تشهد جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي

حماس
حماس
محمد البدوي

أكد كريم حاتم موفد القاهرة الإخبارية إلى شرم الشيخ، على أنّ المدينة تشهد جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرًا إلى أن هذه المفاوضات تعقد في "أرض السلام"، حيث تبذل مصر جهودًا مكثفة منذ عامين بهدف التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. 

وأضاف حاتم، في تصريحات مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القاهرة تواصل العمل من أجل تسهيل دخول الشاحنات الإغاثية إلى القطاع رغم التعنت الإسرائيلي في مراجعة الشحنات، في الوقت الذي تتوالى فيه الجهود الإقليمية والدولية لدعم مسار التهدئة.

وتابع أنّ المفاوضات الحالية تأتي وسط تفاؤل حذر، خاصة في ظل استمرار الخلاف حول عدد من البنود الواردة في مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مستقبل قطاع غزة. 

النقاط محل النقاش

وأشار إلى أن حركة حماس وافقت على العديد من النقاط محل النقاش، لكن لا تزال هناك ملفات عالقة تتعلق بمستقبل القطاع، ونزع سلاح الحركة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى قضايا إعادة الإعمار وترتيبات ما بعد الحرب.

محاولة استهداف فاشلة 

وأوضح موفد القاهرة الإخبارية أن وفد حركة حماس يترأسه خليل الحية، الذي يشارك في المفاوضات بعد نجاته من محاولة استهداف فاشلة في العاصمة القطرية الدوحة خلال الأسابيع الماضية، وهي مفارقة لافتة بالنظر إلى طبيعة الظروف المحيطة بهذه الجولة، كما يشارك وفد أمريكي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إلى جانب جاريد كوشنر الذي يمتلك خبرة في إدارة ملف الشرق الأوسط خلال إدارة ترامب السابقة.

غزة حماس شرم الشيخ الاحتلال جيش الاحتلال

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

االزوجان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه عن المتهم: "اتحول فجأة وبقى يخوفنى كأنه مسحـ.ور"

الفعل الفاضح

حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور

بعد صعود 50 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

المتهمين

كفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين في فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور وضبط وإحضار هارب

احتفال الأزهر بنصر أكتوبر

وزير الأوقاف يشهد احتفال الأزهر بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.. صور

هل يحق للرجل الحصول على أموال زوجته؟

هل يحق للرجل الحصول على أموال زوجته؟.. أمين الإفتاء يجيب

نصر أكتوبر

عن حرب أكتوبر.. أمين الفتوى: ليست مجرد نصر عسكري

بالصور

سوق المستعمل.. 5 سيارات بمتوسط سعر 350 ألف جنيه

سيارات بمتوسط سعر 350
سيارات بمتوسط سعر 350
سيارات بمتوسط سعر 350

عشان تبقى بشكل عصري.. موضة قصات الشعر في خريف 2025

موضة قصات الشعر
موضة قصات الشعر
موضة قصات الشعر

اكتشف سرا تحدث عنه الرسول لن تستغنى عنه بعد اليوم

اكتشف سر تحدث عنه الرسول فوائد الحبة السوداء لن تستغني عنها بعد اليوم
اكتشف سر تحدث عنه الرسول فوائد الحبة السوداء لن تستغني عنها بعد اليوم
اكتشف سر تحدث عنه الرسول فوائد الحبة السوداء لن تستغني عنها بعد اليوم

10 عادات خاطئة للقيادة.. تجنبها

قيادة السيارات
قيادة السيارات
قيادة السيارات

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

المزيد