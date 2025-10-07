قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة.. شرط جزائي في عقد جون إدوارد يمنع تعاقده مع الأهلي
دعاء الصباح والرزق.. كلمات تفتح لك أبواب البركة مع أول النهار
محمود بنتايج يهدد الزمالك بشكوى جديدة.. هل ينتقل للأهلي؟
وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة اليوم من الجامع الأزهر
10 جنيهات دفعة واحدة.. تراجع أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق
الرئيس الفنزويلي: جماعة إرهابية خططت لزرع عبوة ناسفة بالسفارة الأمريكية
الأونروا: قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تترك مكانا آمنا للأطفال في غزة
لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو
سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 7-10-2025
أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه
قصة السيارة بورشه 911 النادرة.. 14 نسخة فقط
دعاء المغفرة من الذنوب عند سماع الأذان.. لا تفوت ثوابه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الورشة الختامية لخارطة طريق “الاستغلال الأمثل واقتصاديات زيوت التزييت”.. غدا

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي
نهلة الشربيني

تنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تحت رعاية الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس الأكاديمية، الورشة الختامية لخارطة طريق "الاستغلال الأمثل واقتصاديات زيوت التزييت"، وذلك في إطار أعمال المجالس النوعية – مجلس بحوث البترول والثروة المعدنية، يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، في تمام الساعة 11 صباحًا، بقاعة المؤتمرات الرئيسية – الدور الثالث – بمقر الأكاديمية.

وتهدف الورشة إلى عرض ومناقشة خارطة طريق وطنية لتحسين منظومة إنتاج واستخدام وإعادة تدوير زيوت التزييت في مصر، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد، ورفع كفاءة الأداء الصناعي، ودعم الاقتصاد والتنمية المستدامة.

وتتناول الورشة عدة محاور رئيسية تشمل:

عرض وتحليل الوضع الراهن لزيوت التزييت في مصر

مناقشة التحديات الفنية والبيئية والاقتصادية

طرح توصيات تطبيقية لرفع الكفاءة وتقليل الفاقد

تعزيز إعادة تكرير الزيوت المستعملة بطرق آمنة واقتصادية

تعزيز التعاون بين الحكومة والصناعة والبحث العلمي والمجتمع المدني

استكشاف فرص الاستثمار في إنتاج الزيوت وإعادة التكرير والبدائل المستدامة

صياغة إطار تشريعي وتنظيمي محفز لتطبيق أفضل الممارسات

وتدعو الأكاديمية إلى المشاركة الفعّالة من جميع الجهات المعنية، من بينها الوزارات والهيئات الحكومية (البترول والثروة المعدنية – البيئة – التجارة والصناعة – التنمية الصناعية – الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية)، وشركات قطاع البترول وإعادة تكرير الزيوت، والقطاع الصناعي المستخدم لزيوت التزييت، والجامعات ومراكز البحوث، والقطاع الخاص ورواد الأعمال، والجهات الرقابية والبيئية مثل جهاز شؤون البيئة وهيئة الرقابة الصناعية.

البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد العناني

دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما

مديرية أمن بني سويف

من علاقة محرمة إلى جريمة.. تفاصيل مقتل شاب على يد حماه في مزرعة ببني سويف

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

إمام عاشور

إنزيمات الكبد ارتفعت بشكل مقلق.. تطورات حالة إمام عاشور

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد الزيادة الجديدة

الزوجاان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه: لما حد بيدعي عليه قلبي بيوجعني

النادي الأهلي

الأهلي في 24 ساعة| رحيل 3 نجوم وصفقة بيراميدز التبادلية وتجديد عقد الحريفة

اسعار الذهب

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025.. الجرام يقفز 70 جنيها

ترشيحاتنا

بيراميدز

إسلام جمال يكشف أسرار الإعداد البدني في الدوري المصري

الكابتن حمادة امام

زوجة نجم الزمالك الراحل توجه رسالة تحية شكر وتقدير لرجال حرب أكتوبر

مباراة القمة

هل تغيير المسدد لركلة الجزاء صحيح إذا أُعيدت اللعبة؟.. الصباحي يوضح

بالصور

أفضل مواعيد قص الشعر في شهر أكتوبر 2025.. وتحذير من هذه الأوقات

مواعيد قص الشعر
مواعيد قص الشعر
مواعيد قص الشعر

رام 1500 بمحرك هيمي V8.. الشاحنة الأسرع مبيعا في أمريكا

رام 1500
رام 1500
رام 1500

طريقة عمل الأرز بالدجاج بمذاق شهي

أرز بالدجاج
أرز بالدجاج
أرز بالدجاج

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع سعد زغلول بمدينة الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

اختفاء لوحة خنتي كا

اختفاء غامض يهز سقارة.. تحقيقات تكشف لغز لوحة خنتي كا المفقودة

حقيقة فيديو هبة قطب وبنتها

فيديو قديم يثير الجدل.. الحقيقة الكاملة وراء ظهور هبة قطب مع ابنتها دينا هشام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

المزيد