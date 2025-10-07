الورشة الختامية لخارطة طريق “الاستغلال الأمثل واقتصاديات زيوت التزييت”.. غدا

تنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تحت رعاية الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس الأكاديمية، الورشة الختامية لخارطة طريق "الاستغلال الأمثل واقتصاديات زيوت التزييت"، وذلك في إطار أعمال المجالس النوعية – مجلس بحوث البترول والثروة المعدنية، يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، في تمام الساعة 11 صباحًا، بقاعة المؤتمرات الرئيسية – الدور الثالث – بمقر الأكاديمية.

وتهدف الورشة إلى عرض ومناقشة خارطة طريق وطنية لتحسين منظومة إنتاج واستخدام وإعادة تدوير زيوت التزييت في مصر، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد، ورفع كفاءة الأداء الصناعي، ودعم الاقتصاد والتنمية المستدامة.

وتتناول الورشة عدة محاور رئيسية تشمل:

عرض وتحليل الوضع الراهن لزيوت التزييت في مصر

مناقشة التحديات الفنية والبيئية والاقتصادية

طرح توصيات تطبيقية لرفع الكفاءة وتقليل الفاقد

تعزيز إعادة تكرير الزيوت المستعملة بطرق آمنة واقتصادية

تعزيز التعاون بين الحكومة والصناعة والبحث العلمي والمجتمع المدني

استكشاف فرص الاستثمار في إنتاج الزيوت وإعادة التكرير والبدائل المستدامة

صياغة إطار تشريعي وتنظيمي محفز لتطبيق أفضل الممارسات

وتدعو الأكاديمية إلى المشاركة الفعّالة من جميع الجهات المعنية، من بينها الوزارات والهيئات الحكومية (البترول والثروة المعدنية – البيئة – التجارة والصناعة – التنمية الصناعية – الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية)، وشركات قطاع البترول وإعادة تكرير الزيوت، والقطاع الصناعي المستخدم لزيوت التزييت، والجامعات ومراكز البحوث، والقطاع الخاص ورواد الأعمال، والجهات الرقابية والبيئية مثل جهاز شؤون البيئة وهيئة الرقابة الصناعية.