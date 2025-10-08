قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في إطار خطة التطوير.. وظائف قيادية شاغرة بهيئة سكك حديد مصر حتى 4 نوفمبر
دراسة كندية.. اقتناء الكلاب يقلل من خطر إصابة الأطفال بالربو| إيه الحكاية؟
سعر الجنيه الذهب اليوم 8-10-2025
وزارة الصناعة تحدد 28 فرصة استثمارية واعدة لتقليل الواردات وتعميق التصنيع المحلي
الرئيس السيسي: "ما تقلقوش.. محدش يقدر يعمل أي حاجة مع مصر"
الرئيس السيسي: نثمن جهود ترامب لإنهاء الحرب على غزة ومصر مستمرة في دعم القضية الفلسطينية
150 ألف سلة غذائية.. الهلال الأحمر المصري يدفع بقافلة زاد العزة الـ46 لغزة
السيسي: لا أحد يستطيع تهديد مصر
خاص.. الدنماركي جيس ثورب مدرب الأهلي الجديد يصل القاهرة غدا
الرئيس السيسي: لا أحد يستطيع الاقتراب من مصر طالما نقف يدًا واحدة
شوبير يكشف حقيقة خلاف حسام حسن مع مصطفى محمد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بديل نوكيا.. HMD تغزو الأسواق بهاتف جديد بمواصفات احترافية

هاتف Pulse Pro
هاتف Pulse Pro
لمياء الياسين

في تأكيد جديد على توقف إنتاج الهواتف الذكية والتي تحمل علامة نوكيا، بدأت من جانبها شركة HMD الفنلندية المالكة، بالقيام بطرح أول الهواتف التي تحمل علامتها بديلا عن نوكيا.

ولم تطرح نوكيا من جانبها أي هاتف ذكي وذلك منذ أغسطس الماضي، واكتفت خلال أبريل الحالي بطرح اثنين من الهواتف الأساسية وهما هاتف نوكيا 6310 و وهاتف نوكيا 5310.

ويعد الإنتاج الأول الذي يحمل علامة HMD، يتمثل في 4 هواتف، 3 من سلسلة Pulse، والرابع يحمل اسم HMD Vibe.

ومن جانبها أطلقت شركة  HMD هاتف Pulse Pro في أبريل من العام الماضي، وتعمل حاليًا على إطلاق هاتف Pulse 2 Pro  وقد كشف تسريب جديد عن المواصفات الرئيسية للهاتف، بما في ذلك بطاريته وشرائحه، بالإضافة إلى تصميم جديد مثير للاهتمام و يبدو أن وحدة الكاميرا تعد مستوحاة من سلسلة هواتف iPhone 17 من Apple

 ويجمع تصميم كاميرا هاتف Pulse 2 Pro  بين بعض الميزات التي يحملها كلا من هاتف  iPhone 17 و هاتف Pro و يستقر نظام الكاميرا المزدوجة داخل منطقة مرتفعة على شكل حبة دواء،وهو تصميم يُذكرنا بطرازات iPhone 17 Pro ويعد من المثير للاهتمام أن نتوء الكاميرا يبدو أعلى بشكل ملحوظ من نتوء هاتف Pulse Pro الأصلي.

مواصفات هاتف Pulse Pro 

أما بالنسبة للمواصفات، فهناك بعض التحسينات وفقًا للتسريب، أصبح حجم شاشة IPS LCD الآن 6.7 بوصة، بزيادة عن 6.65 بوصة في الإصدار السابق. كما ترتقي الشاشة الجديدة إلى دقة FHD+ من HD+، وتدعم معدل تحديث 120 هرتز، مقارنةً بمعدل 90 هرتز سابقًا. إجمالًا، من المتوقع أن يُترجم هذا إلى تحسن كبير في تجربة الوسائط المتعددة.

ومن المتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج Unisoc T615ولا يدعم تقنية الجيل الخامس 5G، لذا سيتعين على المستخدمين الراغبين في استخدام تقنية الجيل الخامس البحث عن معالج آخر.
تشمل الترقيات الأخرى تحسينًا طفيفًا في مكبري صوت  ليأتي الهاتف بمكبري صوت مزدوجين، وميكروفونين، وأزرار مخصصة، وملف NFC ومن المتوقع أن يُتوفر الهاتف بثلاثة ألوان وهما الأخضر ، والأسود الداكن أما عن موعد إطلاق الهاتف فلم تفصح التسريبات عن موعد الإطلاق

هواتف iPhone 17 الجيل الخامس الجيل الخامس 5G مكبري صوت تصميم كاميرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

حدود السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي وتطبيق إنستاباي.. بعد خفض الفائدة

جانب من حريق السيارة بسوهاج

احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج .. صور

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

إجراءات نقل جثمان مواطن

القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري |صور

جاتوسو

مدرب منتخب إيطاليا: نأسف لمعاناة غزة ولكننا مُضطرون للعب ضد إسرائيل

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

ترشيحاتنا

حسام حسن

لاعب الأهلي السابق: حسام حسن نجح في مهمته وأتمنى دعمه من الجميع

شوبير

شوبير يكشف سبب رفضه الترشح لرئاسة الأهلي في 2014

شوبير

ثورب يتفوق على تريم وكيروش.. كواليس اجتماع لجنة التخطيط مع الخطيب

بالصور

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

في عيد ميلادها الـ 44 .. 10 صور أثارت ضجة لـ روبي

روبي
روبي
روبي

طريقة عمل بابا غنوج.. سر الطعم الأصلي في المنزل

طريقة عمل بابا غنوج
طريقة عمل بابا غنوج
طريقة عمل بابا غنوج

دراسة جديدة تحذر: تأجيل أول فحص ماموجرام يزيد خطر الوفاة بسرطان الثدي 40%

ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟
ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟
ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟

فيديو

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد