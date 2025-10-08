بديل نوكيا.. HMD تغزو الأسواق بهاتف جديد بمواصفات احترافية

في تأكيد جديد على توقف إنتاج الهواتف الذكية والتي تحمل علامة نوكيا، بدأت من جانبها شركة HMD الفنلندية المالكة، بالقيام بطرح أول الهواتف التي تحمل علامتها بديلا عن نوكيا.

ولم تطرح نوكيا من جانبها أي هاتف ذكي وذلك منذ أغسطس الماضي، واكتفت خلال أبريل الحالي بطرح اثنين من الهواتف الأساسية وهما هاتف نوكيا 6310 و وهاتف نوكيا 5310.

ويعد الإنتاج الأول الذي يحمل علامة HMD، يتمثل في 4 هواتف، 3 من سلسلة Pulse، والرابع يحمل اسم HMD Vibe.

ومن جانبها أطلقت شركة HMD هاتف Pulse Pro في أبريل من العام الماضي، وتعمل حاليًا على إطلاق هاتف Pulse 2 Pro وقد كشف تسريب جديد عن المواصفات الرئيسية للهاتف، بما في ذلك بطاريته وشرائحه، بالإضافة إلى تصميم جديد مثير للاهتمام و يبدو أن وحدة الكاميرا تعد مستوحاة من سلسلة هواتف iPhone 17 من Apple

ويجمع تصميم كاميرا هاتف Pulse 2 Pro بين بعض الميزات التي يحملها كلا من هاتف iPhone 17 و هاتف Pro و يستقر نظام الكاميرا المزدوجة داخل منطقة مرتفعة على شكل حبة دواء،وهو تصميم يُذكرنا بطرازات iPhone 17 Pro ويعد من المثير للاهتمام أن نتوء الكاميرا يبدو أعلى بشكل ملحوظ من نتوء هاتف Pulse Pro الأصلي.

مواصفات هاتف Pulse Pro

أما بالنسبة للمواصفات، فهناك بعض التحسينات وفقًا للتسريب، أصبح حجم شاشة IPS LCD الآن 6.7 بوصة، بزيادة عن 6.65 بوصة في الإصدار السابق. كما ترتقي الشاشة الجديدة إلى دقة FHD+ من HD+، وتدعم معدل تحديث 120 هرتز، مقارنةً بمعدل 90 هرتز سابقًا. إجمالًا، من المتوقع أن يُترجم هذا إلى تحسن كبير في تجربة الوسائط المتعددة.

ومن المتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج Unisoc T615ولا يدعم تقنية الجيل الخامس 5G، لذا سيتعين على المستخدمين الراغبين في استخدام تقنية الجيل الخامس البحث عن معالج آخر.

تشمل الترقيات الأخرى تحسينًا طفيفًا في مكبري صوت ليأتي الهاتف بمكبري صوت مزدوجين، وميكروفونين، وأزرار مخصصة، وملف NFC ومن المتوقع أن يُتوفر الهاتف بثلاثة ألوان وهما الأخضر ، والأسود الداكن أما عن موعد إطلاق الهاتف فلم تفصح التسريبات عن موعد الإطلاق